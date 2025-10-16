Фінансові новини
США очікують, що Японія припинить купувати російські енергоресурси
08:40 16.10.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив міністру фінансів Японії Кашунобу Като про те, що адміністрація американського президента Дональда Трампа очікує від Японії припинення імпорту російських енергоносіїв.
Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".
Як зазначається, міністри зустрілися в кулуарах щорічної зустрічі Міжнародного валютного фонду та зустрічей лідерів G7 і G20, які відбулися цього тижня у Вашингтоні.
Бессент та Като обговорили питання, що стосуються економічних відносин між США і Японією, а також "очікування адміністрації щодо припинення Японією імпорту російських енергоносіїв".
"Японія зробить все, що в її силах, виходячи з основного принципу координації з країнами G7 для досягнення справедливого миру в Україні", - сказав Като журналістам, коли його запитали, чи закликав Бессент Японію припинити імпорт російських енергоносіїв.
Як нагадало агентство, Токіо домовилося з іншими країнами G7 про поступове припинення імпорту російської нафти у відповідь на вторгнення Москви в Україну в 2022 році.
Однак Японія продовжує купувати нафту "Сахалінський бленд", побічний продукт виробництва скрапленого природного газу в рамках проєкту "Сахалін-2", який має важливе значення для енергетичної безпеки Японії, оскільки становить близько 9% її імпорту скрапленого природного газу.
Минулого місяця Японія знизила цінову межу на російську нафту з $60 до $47,60 за барель, що фактично відповідає новій ціновій межі, встановленій Європейським Союзом у липні в рамках 18-го пакету санкцій проти Москви.
Зазначимо, 15 жовтня Бессент заявив, що Сполучені Штати готові взаємодіяти з іншими країнами G7 з метою нарощування тиску на Росію.
Того ж дня уряд Великої Британії оголосив про чергові обмежувальні заходи щодо російських енергоносіїв, які назвав "найжорсткішими санкціями проти Росії".
