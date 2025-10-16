Трамп: Моді запевнив мене, що Індія більше не купуватиме російську нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія більш не купуватиме російську нафту.

"Він (прем'єр Індії Нарендра Моді - ІФ-У) запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер я збираюся переконати Китай зробити те ж саме", - заявив Трамп на пресконференції в Овальному кабінеті.

Він додав, що припинення закупівель не відбудеться миттєво, але процес скоро завершиться.

Трамп додав, що закупівля Індією російської нафти "дозволяє РФ продовжувати цю безглузду війну, де вони вже втратили півтора мільйона людей".