Фінансові новини
- |
- 16.10.25
- |
- 08:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: Моді запевнив мене, що Індія більше не купуватиме російську нафту
08:38 16.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія більш не купуватиме російську нафту.
"Він (прем'єр Індії Нарендра Моді - ІФ-У) запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер я збираюся переконати Китай зробити те ж саме", - заявив Трамп на пресконференції в Овальному кабінеті.
Він додав, що припинення закупівель не відбудеться миттєво, але процес скоро завершиться.
Трамп додав, що закупівля Індією російської нафти "дозволяє РФ продовжувати цю безглузду війну, де вони вже втратили півтора мільйона людей".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
|NYT: Пентагон розробив план передачі «Томагавк» для України, якщо буде рішення Трампа
|Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини - Міненерго
|Данія виділила понад $170 млн на посилення Сил оборони України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США очікують, що Японія припинить купувати російські енергоресурси
|Трамп: Моді запевнив мене, що Індія більше не купуватиме російську нафту
|У НАТО розробили для ЗСУ нове озброєння проти КАБів та «Шахедів»
|У НАТО вже публічно визнають, що Україна повинна мати роль у спільній безпеці Альянсу
|У Британії пояснили, чому не долучились до схеми закупівлі зброї США для України
|Британія допоможе українському ВПК вийти на західні ринки після війни - Гілі
Бізнес
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7