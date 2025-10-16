Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: Моді запевнив мене, що Індія більше не купуватиме російську нафту

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія більш не купуватиме російську нафту.

"Він (прем'єр Індії Нарендра Моді - ІФ-У) запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер я збираюся переконати Китай зробити те ж саме", - заявив Трамп на пресконференції в Овальному кабінеті.

Він додав, що припинення закупівель не відбудеться миттєво, але процес скоро завершиться.

Трамп додав, що закупівля Індією російської нафти "дозволяє РФ продовжувати цю безглузду війну, де вони вже втратили півтора мільйона людей".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на вчора, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,16 0,38 41,6400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,03 0,06

