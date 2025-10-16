ЗМІ: нова система захисту ЄС від безпілотників буде запущена до кінця 2027 року

ЄС наполягає на тому, щоб нова система захисту від безпілотників була повністю введена в дію до кінця 2027 року.

Про це AFP заявили в середу європейські офіційні особи, передає "Європейська правда".

У Єврокомісії закликали створити "стіну дронів" для протидії Росії минулого місяця, через кілька годин після того, як літаки НАТО збили російські безпілотники у Польщі.

Офіційні особи повідомили AFP, що Брюссель хоче, щоб проєкт, який тепер називається "Європейська ініціатива захисту від безпілотників", почав працювати до кінця 2026 року, а повністю запрацював до кінця 2027 року.

Ініціатива є одним з декількох флагманських проєктів ЄС, які Європейська комісія планує представити в четвер в рамках "дорожньої карти", спрямованої на підготовку Євросоюзу до потенційного нападу РФ до 2030 року.

"Європейська правда" раніше повідомляла, що у проєкті оборонної "дорожньої карти" ідея будівництва "стіни дронів" буде представлена не як регіональний проєкт захисту східного флангу ЄС, як планувалося початково, а як ширший проєкт, який охоплюватиме всю територію ЄС.

Нагадаємо, під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, яка включає побудову "стіни дронів".