Фінансові новини
- |
- 16.10.25
- |
- 00:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: нова система захисту ЄС від безпілотників буде запущена до кінця 2027 року
22:52 15.10.2025 |
ЄС наполягає на тому, щоб нова система захисту від безпілотників була повністю введена в дію до кінця 2027 року.
Про це AFP заявили в середу європейські офіційні особи, передає "Європейська правда".
У Єврокомісії закликали створити "стіну дронів" для протидії Росії минулого місяця, через кілька годин після того, як літаки НАТО збили російські безпілотники у Польщі.
Офіційні особи повідомили AFP, що Брюссель хоче, щоб проєкт, який тепер називається "Європейська ініціатива захисту від безпілотників", почав працювати до кінця 2026 року, а повністю запрацював до кінця 2027 року.
Ініціатива є одним з декількох флагманських проєктів ЄС, які Європейська комісія планує представити в четвер в рамках "дорожньої карти", спрямованої на підготовку Євросоюзу до потенційного нападу РФ до 2030 року.
"Європейська правда" раніше повідомляла, що у проєкті оборонної "дорожньої карти" ідея будівництва "стіни дронів" буде представлена не як регіональний проєкт захисту східного флангу ЄС, як планувалося початково, а як ширший проєкт, який охоплюватиме всю територію ЄС.
Нагадаємо, під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, яка включає побудову "стіни дронів".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
|NYT: Пентагон розробив план передачі «Томагавк» для України, якщо буде рішення Трампа
|Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини - Міненерго
|Данія виділила понад $170 млн на посилення Сил оборони України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У НАТО розробили для ЗСУ нове озброєння проти КАБів та «Шахедів»
|У НАТО вже публічно визнають, що Україна повинна мати роль у спільній безпеці Альянсу
|У Британії пояснили, чому не долучились до схеми закупівлі зброї США для України
|Британія допоможе українському ВПК вийти на західні ринки після війни - Гілі
|CША готові запровадити додаткові мита для Китаю за купівлю російської нафти
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
Бізнес
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7