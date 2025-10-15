Фінансові новини
Британія вдарила масштабними санкціями по російській нафті
18:40 15.10.2025 |
Уряд Великої Британії у вівторок оголосив про чергові обмежувальні заходи щодо російських енергоносіїв, які назвав "найжорсткішими санкціями проти Росії".
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні британського уряду.
Нові санкції Британії стосуються 90 фізичних та юридичних осіб, серед яких - російські нафтові гіганти "Роснефть" і "Лукойл", чотири нафтові термінали в Китаї та індійська компанія Nayara Energy Limited.
Також до британського санкційного списку внесли 44 танкери російського "тіньового флоту".
Окремо Лондон оголосив про санкції проти восьми танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), які допомагали з експортом Росії, та китайського терміналу СПГ в місті Бейхай.
"Щоб ще більше обмежити надходження коштів до Кремля, Велика Британія сьогодні оголосила, що заборонить імпорт нафтопродуктів, перероблених у третіх країнах з російської сирої нафти", - ідеться в повідомленні.
Про нові санкції Британії стало відомо на тлі закликів США до європейських держав посилити санкційний тиск на Росію та повністю відмовитись від закупівлі її енергоносіїв.
Бізнес
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7