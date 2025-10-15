Найбільші роздрібні мережі Росії поскаржилися, що росіяни почали масово економити на їжі

Російські споживачі переходять на ощадну модель поведінки та економлять у тому числі на продуктах харчування.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела на роздрібному ринку, зокрема й у федеральних торгових мережах.

За словами одного із співрозмовників, через "економічні реалії" рітейлери мають проблеми з продажами і змушені стримувати ціни "на полиці". Це своєю чергою призводить до падіння рентабельності: цього року найбільші роздрібні мережі Росії можуть опуститися до історичного мінімуму - 1,7-1,9%.

"Сьогодні продаж у штуках скорочується", - підтвердив проблеми на ринку продовольства виконавчий директор асоціації "Руспродсоюз", куди входять понад 450 виробників та постачальників продуктів харчування, Дмітрій Востриков.

Щоб заощадити на їжі, росіяни дедалі частіше відвідують жорсткі дискаунтери, які продають найдешевші товари з максимальними знижками. Виторг таких магазинів зріс на 27% рік до року - рекордно серед усіх продуктових російських рітейлерів.

Через інфляцію, яка навіть за офіційними даними з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищила 40%, дві третини споживачів намагаються знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше.

Окрім цього, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а близько половини вибирають для покупок магазини низьких цін або зовсім намагаються рідше ходити за покупками.

У цій ситуації федеральні торгові мережі стали пропонувати постачальникам компенсувати недоотриманий роздрібним доходом - ідеться про необхідність погодитися зі штрафами, знизити ціни, надати знижки або провести інші виплати.

Постачальники можуть відмовитися від вимог торгових мереж, але для них це може спричинити скорочення асортименту на полиці або повний розрив відносин з рітейлером.

У вересні повідомлялося, що в Росії зростає кількість випадків продажу прострочених продуктів харчування. Так, щомісяця Росспоживнагляд у ході перевірок виявляє понад 18 тис. подібних порушень.

Перед тим стало відомо, що російські магазини скоротили асортимент: у липні продуктів харчування поменшало на 2,3%, а непродовольчих товарів - на 1,8% порівняно аналогічним місяцем минулого року.

Також повідомлялося, що росіяни почали активніше купувати доступнішу електроніку з-за кордону, переорієнтовуючись із дорогих моделей на бюджетні. У першому півріччі 2025 року середній чек при замовленні зарубіжної електроніки в Росії скоротився на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 55,3 тис. руб.