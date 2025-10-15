Фінансові новини
15.10.25
16:40
Частка працевлаштованих у Німеччині українців зросла втричі
16:13 15.10.2025 |
Кількість біженців з України, які працюють у Німеччині, значно зросла за останні два роки.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
За даними Інституту досліджень зайнятості (IAB) в Нюрнберзі, частка українців від загальної кількості робочої сили за два роки потроїлася до 0,6 відсотка.
Згідно з дослідженням, у четвертому кварталі минулого року близько 242 тисяч українців були працевлаштовані, 165 тисяч з яких працювали на роботах, за які сплачуються внески на соціальне страхування.
У 2022 році їхня частка в робочій силі все ще становила 0,2 відсотка.
Згідно з дослідженням, зростання в першу чергу зосереджене на малих і середніх підприємствах.
Дві третини працевлаштованих українців працювали в компаніях з кількістю працівників від десяти до 249 осіб.
Раніше прем'єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Зьодер закликав підвищувати "стимули до праці" в Німеччині, зокрема й для українських біженців.
Зьодер також закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.
Він висловлював переконання, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.
