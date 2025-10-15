Фінансові новини
США готують найбільшу конфіскацію біткоїнів на $15 мільярдів у справі про криптошахрайство
15:40 15.10.2025
Міністерство юстиції США повідомило про вилучення 127 271 біткоїна орієнтовною вартістю близько $15 млрд.
Це може стати найбільшою конфіскацією в історії, йдеться у повідомлені міністерства.
За версією слідства, криптоактиви є доходами від масштабного інвестиційного шахрайства, організованого засновником камбоджійського конгломерату Prince Holding Group Чен Чжі. Слідчі стверджують, що мережа таборів змушувала людей брати участь у шахрайських схемах, жертвами стали громадяни у США та інших країнах.
Правоохоронці описують складні схеми відмивання: великі суми BTC розбивали на десятки адрес і згодом консолідували, частину тримали на біржах або конвертували у фіат. Значний обсяг - понад 127 000 біткоїнів - зберігався в особистих гаманцях підозрюваного.
США подали цивільний позов про офіційну конфіскацію вилучених активів. Головний фігурант перебуває на волі, у разі визнання вини йому загрожує до 40 років ув'язнення.
Раніше повідомлялось, що державна прокуратура Естонії почала застосовувати нову практику покарань, згідно з якою особи, викриті у фінансовій підтримці російської армії, змушені виплатити значні суми.
Таким чином естонський криптоінвестор, що підтримував армію РФ, тепер має виплатити "Українському культурному центру" суму, яка перевищує пожертвувану в 30 разів.
