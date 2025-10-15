США готують найбільшу конфіскацію біткоїнів на $15 мільярдів у справі про криптошахрайство

Міністерство юстиції США повідомило про вилучення 127 271 біткоїна орієнтовною вартістю близько $15 млрд.

Це може стати найбільшою конфіскацією в історії, йдеться у повідомлені міністерства.

За версією слідства, криптоактиви є доходами від масштабного інвестиційного шахрайства, організованого засновником камбоджійського конгломерату Prince Holding Group Чен Чжі. Слідчі стверджують, що мережа таборів змушувала людей брати участь у шахрайських схемах, жертвами стали громадяни у США та інших країнах.

Правоохоронці описують складні схеми відмивання: великі суми BTC розбивали на десятки адрес і згодом консолідували, частину тримали на біржах або конвертували у фіат. Значний обсяг - понад 127 000 біткоїнів - зберігався в особистих гаманцях підозрюваного.

США подали цивільний позов про офіційну конфіскацію вилучених активів. Головний фігурант перебуває на волі, у разі визнання вини йому загрожує до 40 років ув'язнення.

Раніше повідомлялось, що державна прокуратура Естонії почала застосовувати нову практику покарань, згідно з якою особи, викриті у фінансовій підтримці російської армії, змушені виплатити значні суми.

Таким чином естонський криптоінвестор, що підтримував армію РФ, тепер має виплатити "Українському культурному центру" суму, яка перевищує пожертвувану в 30 разів.