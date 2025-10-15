Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США готують найбільшу конфіскацію біткоїнів на $15 мільярдів у справі про криптошахрайство

 

Міністерство юстиції США повідомило про вилучення 127 271 біткоїна орієнтовною вартістю близько $15 млрд.

Це може стати найбільшою конфіскацією в історії, йдеться у повідомлені міністерства.

За версією слідства, криптоактиви є доходами від масштабного інвестиційного шахрайства, організованого засновником камбоджійського конгломерату Prince Holding Group Чен Чжі. Слідчі стверджують, що мережа таборів змушувала людей брати участь у шахрайських схемах, жертвами стали громадяни у США та інших країнах.

Правоохоронці описують складні схеми відмивання: великі суми BTC розбивали на десятки адрес і згодом консолідували, частину тримали на біржах або конвертували у фіат. Значний обсяг - понад 127 000 біткоїнів - зберігався в особистих гаманцях підозрюваного.

США подали цивільний позов про офіційну конфіскацію вилучених активів. Головний фігурант перебуває на волі, у разі визнання вини йому загрожує до 40 років ув'язнення.

Раніше повідомлялось, що державна прокуратура Естонії почала застосовувати нову практику покарань, згідно з якою особи, викриті у фінансовій підтримці російської армії, змушені виплатити значні суми.

Таким чином естонський криптоінвестор, що підтримував армію РФ, тепер має виплатити "Українському культурному центру" суму, яка перевищує пожертвувану в 30 разів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес