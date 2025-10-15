Фінансові новини
Президент Сирії поїхав до Путіна домовлятися про екстрадицію Асада - Reuters
15:37 15.10.2025
Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа відвідає в середу, 15 жовтня, Москву, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомило сирійське державне агентство SANA.
Це буде перший візит аш-Шараа до Росії після втечі туди колишнього президента Сирії Башара Асада.
Reuters: аш-Шараа говоритиме з Путіним про долю баз РФ
Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що аш-Шараа збирається провести в Москві переговори щодо подальшої долі російської військово-морської бази у Тартусі та авіабази в Хмеймімі, а також може офіційно звернутися з проханням про видачу Асада. Нагадаємо, що у вересні влада Сирії видала заочний ордер на арешт Асада за звинуваченням у навмисному вбивстві та катуваннях.
Тимчасовий голова Сирії зустрічався з Зеленським
У вересні на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася зустріч аш-Шараа з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі було підписане спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин України та Сирії, розірваних у 2022 році після того, як режим Асада визнав окупацію Росією Донецької та Луганської областей.
