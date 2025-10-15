Греція першою в ЄС планує запровадити 13-годинний робочий день

Фабричні робітники, касири і персонал готелів у Греції незабаром можуть працювати довші зміни, оскільки країна стане першим членом ЄС, який офіційно запровадить 13-годинний робочий день для приватного сектору.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Парламент має проголосувати за суперечливий закон у середу, на тлі запланованих загальнонаціональних акцій протесту. Попри все більший спротив з боку профспілок та опозиційних партій, очікується, що законопроєкт буде прийнятий з переважною більшістю голосів керівної партії "Нова демократія".

З моменту приходу до влади у 2019 році правоцентристський уряд перетворив ринок праці країни на один з найбільш "гнучких" у Європі. Починаючи з липня 2024 року, працівників промисловості, роздрібної торгівлі, сільського господарства та деяких секторів послуг можуть попросити працювати за новим шестиденним графіком, з доплатою 40% до звичайної заробітної плати за шостий робочий день.

Цей крок, який суперечить тенденції до скорочення робочого тижня в деяких європейських країнах, був визнаний необхідним через старіння і скорочення населення Греції та значний дефіцит кваліфікованих працівників.

У вівторок Греція була охоплена загальним страйком, вже другим за цей місяць, оскільки профспілки вимагали відкликати нове законодавство. Більшість громадського транспорту та державних служб були зупинені на тлі масових протестів.

"Гнучкий робочий час" на практиці означає "скасування восьмигодинного робочого дня, руйнування будь-якої концепції сімейного та суспільного життя і легалізацію надмірної експлуатації", - йдеться в заяві профспілки державного сектору ADEDY.

Нове законодавство передбачає, що працівники можуть працювати до 13 годин на день не більше 37,5 днів на рік, з максимальним обмеженням до 48 годин на тиждень, виходячи з середнього за чотири місяці, і максимальною понаднормовою роботою в 150 годин. Але 40-годинний робочий тиждень продовжує залишатися правилом, а понаднормова робота загалом має бути краще компенсована, з 40-відсотковою надбавкою.

13-годинний робочий день має бути добровільним, і жоден працівник не зобов'язаний працювати понаднормово, заявило Міністерство праці. Але профспілки стверджують, що роботодавці мають перевагу в цих переговорах, особливо в країні, де майже не існує традиції інспекцій на робочих місцях.

Законодавство також передбачає можливість розбиття щорічної відпустки більш ніж на дві частини протягом року, гнучкий тижневий графік, дводенні контракти і прискорений прийом на роботу через додаток - все для того, щоб задовольнити "нагальні потреби компанії", йдеться в проєкті закону.

Економіка Греції відновилася після десятирічної фінансової кризи, яка почалася з боргової кризи 2009 року і супроводжувалася трьома програмами порятунку, що тривали до 2018 року. Рівень безробіття, який під час кризи сягнув приголомшливих 28%, у серпні становив 8,1%. Середній показник по ЄС становив 5,9%.

Однак, за рештою показників зближення з ЄС не відбулося: зарплати залишаються одними з найнижчих у Євросоюзі, а це означає, що багато греків змушені працювати на двох роботах, щоб покрити стрімке зростання вартості життя, зокрема високі витрати на житло.