НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна заявила про намір відновити виробництво гелікоптерів у партнерстві з Bell Textron

 

Іспанський оператор газової мережі Enagas готовий заборонити російський скраплений природний газ до 2027 року, якщо Європейський Союз перенесе термін його виведення з обігу на цю дату.

Про це Reuters повідомив генеральний директор компанії Артуро Гонсало, пише "Європейська правда".

Як відомо, ЄС веде переговори щодо законодавчих пропозицій про припинення імпорту російських нафти і газу до січня 2028 року та санкцій, які заборонять російський скраплений природний газ (СПГ) на рік раніше, оскільки Брюссель намагається позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні.

Гонсало сказав, що, на його думку, заборона російського СПГ у 2027 році є можливою з погляду інфраструктури.

"І я розумію, що Європа має підняти планку амбіцій щодо санкцій проти Росії. Ми технічно готові працювати без російського газу", - зазначив він.

За словами Гонсало, оператори газових мереж вже використовують системи акредитації для відстеження походження вантажів СПГ.

Enagas вимагає від перевізників повідомляти про походження вантажів, що вивантажуються в Іспанії, на своїй логістичній платформі, де інформація перевіряється за документацією вантажу і підлягає митній перевірці.

Гонсало заявив, що ринок СПГ є достатньо ліквідним, щоб замінити російські обсяги.

"Щойно СПГ з Росії перестане надходити, значна його частина буде замінена американським СПГ", - додав він.

Нагадаємо, у жовтні план ЄС щодо відмови від енергоносіїв РФ подолав першу політичну перепону.

Між тим ЄС також веде переговори щодо нового пакета санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт скрапленого природного газу на рік раніше - з січня 2027 року.
 

ТЕГИ

Бізнес