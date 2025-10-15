Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна заявила про намір відновити виробництво гелікоптерів у партнерстві з Bell Textron
13:49 15.10.2025 |
Іспанський оператор газової мережі Enagas готовий заборонити російський скраплений природний газ до 2027 року, якщо Європейський Союз перенесе термін його виведення з обігу на цю дату.
Про це Reuters повідомив генеральний директор компанії Артуро Гонсало, пише "Європейська правда".
Як відомо, ЄС веде переговори щодо законодавчих пропозицій про припинення імпорту російських нафти і газу до січня 2028 року та санкцій, які заборонять російський скраплений природний газ (СПГ) на рік раніше, оскільки Брюссель намагається позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні.
Гонсало сказав, що, на його думку, заборона російського СПГ у 2027 році є можливою з погляду інфраструктури.
"І я розумію, що Європа має підняти планку амбіцій щодо санкцій проти Росії. Ми технічно готові працювати без російського газу", - зазначив він.
За словами Гонсало, оператори газових мереж вже використовують системи акредитації для відстеження походження вантажів СПГ.
Enagas вимагає від перевізників повідомляти про походження вантажів, що вивантажуються в Іспанії, на своїй логістичній платформі, де інформація перевіряється за документацією вантажу і підлягає митній перевірці.
Гонсало заявив, що ринок СПГ є достатньо ліквідним, щоб замінити російські обсяги.
"Щойно СПГ з Росії перестане надходити, значна його частина буде замінена американським СПГ", - додав він.
Нагадаємо, у жовтні план ЄС щодо відмови від енергоносіїв РФ подолав першу політичну перепону.
Між тим ЄС також веде переговори щодо нового пакета санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт скрапленого природного газу на рік раніше - з січня 2027 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України
|Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі – її очолить Лисак
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Частка працевлаштованих у Німеччині українців зросла втричі
|США готують найбільшу конфіскацію біткоїнів на $15 мільярдів у справі про криптошахрайство
|Президент Сирії поїхав до Путіна домовлятися про екстрадицію Асада - Reuters
|Естонія передасть Україні партію дронів і приєднається до закупівель зброї у США
|Греція першою в ЄС планує запровадити 13-годинний робочий день
|Українська делегація у США зустрілась з виробником ракет Tomahawk
|Україна взяла участь у навчаннях JEF «Tarassis-2025» в якості спостерігачів, повідомив Залужний
Бізнес
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти