Збитки страховиків від природних катастроф перевищили $100 млрд у січні-вересні - Gallagher Re

Збитки світових страховиків від природних катастроф у січні-вересні становили $105 млрд, повідомляють у звіті перестрахувального брокера Gallagher Re.

Це нижче середнього показника для цього періоду за останні десять років, що становить $114 млрд.

Страхові втрати перевищували позначку в $100 млрд за підсумками п'яти попередніх років поспіль. Також вони були вищими за цей рівень у 2017 і 2018 роках і опустилися трохи нижче за цей показник 2019 року ($98 млрд).

Січневі пожежі в Лос-Анджелесі завдали найбільших втрат - $40 млрд. Збиток від землетрусу в М'янмі в березні оцінюють у $1,7 млрд, від літніх повеней у Китаї - у $0,4 млрд.

На США в січні-вересні припало близько 86% загальносвітових втрат, наголошується у звіті.