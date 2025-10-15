Авіакомпанії Китаю проти плану Трампа заборонити польоти над РФ на рейсах до США

У вівторок провідні китайські авіаперевізники закликали адміністрацію Трампа відмовитися від плану заборонити їм проліт над Росією на маршрутах у/з США, заявивши, що це збільшить тривалість польотів, підвищить тарифи та може зірвати деякі рейси.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого тижня Мінтранс США (USDOT) запропонував заборонити китайським авіакомпаніям проліт над РФ на рейсах до/зі Сполучених Штатів, пояснивши це тим, що скорочений час у дорозі ставить американських перевізників у невигідне становище.

China Eastern - одна з шести авіакомпаній КНР, що направили листи - у поданні до USDOT зазначила, що такий крок може подовжити тривалість деяких її ключових маршрутів на 2-3 години, значно підвищити ризики пропущених стиковок і збільшити витрати пального.

Air China та China Southern заявили, що рішення негативно вплине на значну кількість пасажирів у США та Китаї. China Southern підрахувала, що щонайменше 2 800 пасажирів, запланованих до перельоту в піковий сезон з 1 листопада по 31 грудня, доведеться переброньовувати, "поставивши під загрозу їхні плани".

Окремо United Airlines закликала адміністрацію Трампа поширити заборону і на Cathay Pacific та інші гонконзькі авіакомпанії, які літають до США над територією РФ.

United зазначає, що через обмеження на польоти над Росією вона "фактично позбавлена можливості відновити прямі рейси до Китаю" на раніше обслуговуваних маршрутах з Ньюарка/Нью-Йорка, Вашингтона та Чикаго.

Росія заборонила польоти над своїм повітряним простором для американських і низки інших іноземних перевізників у відповідь на заборону польотів російських авіакомпаній над США у березні 2022 року після вторгнення РФ в Україну.

Китайські авіаперевізники під цю заборону не підпали і користувалися перевагою, збільшуючи частку ринку на міжнародних напрямках.

Профільна асоціація Airlines for America, що представляє American Airlines, Delta Air Lines і United Airlines, привітала ініціативу, але закликала USDOT зберігати "паритет у кількості пасажирських рейсів, доступних для авіакомпаній США та Китаю, забезпечуючи, щоб рівень пропускної спроможності залишався розумно прив'язаним до ринкового попиту".