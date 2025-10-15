Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками

Високий суд Лондона почав розглядати найбільший груповий позов в історії англійського права, пише The Guardian. Понад 1,6 млн автовласників вимагають компенсації, звинувачуючи компанії у маніпуляціях тестами на викиди дизельних двигунів.

Слухання буде зосереджено на автомобілях, проданих з 2009 року п'ятьма виробниками - Mercedes, Ford, Renault, Nissan та Peugeot/Citroën. Якщо позов буде задоволено, збитки можуть перевищити 6 мільярдів фунтів стерлінгів.

Позивачі стверджують, що компанії свідомо встановлювали незаконне програмне забезпечення ("defeat devices"), яке дозволяло фальсифікувати тести на викиди NOx. В умовах випробувань машини демонстрували допустимі показники шкідливих викидів, проте насправді норми могли бути перевищені у 12 разів.

Рішення суду також поширюватиметься на Volkswagen/Porsche, BMW, Toyota, Mazda, FCA/Suzuki, Volvo, Opel, Jaguar Land Rover та Hyundai-Kia.

Адвокат позивачів Томас де ла Мар заявив, що компанії свідомо обрали прибутки й "зручність клієнтів" замість дотримання закону та зменшення смертельно небезпечного забруднення.

За даними Центру досліджень енергії та чистого повітря, надлишкові викиди NOx спричинили 124 000 передчасних смертей у Британії та Європі між 2009 і 2024 роками.

Виробники заперечують порушення, називаючи справу "науково неграмотною" або "помилковою".

Інцидент із тестами на викиди (дизельгейт) уперше спалахнув 2015 року - Volkswagen визнав порушення. Тоді компанія витратила понад 30 млрд євро на виплати, штрафи та судові витрати.