14.10.25
23:58
Лукашенко заявив, що готовий укласти «велику угоду» зі США
23:15 14.10.2025
Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко заявив, що готовий укласти «велику угоду» зі США, якщо будуть враховані інтереси Білорусі.
«Чекаємо на їхні пропозиції глобальні, велику угоду, як вони вміють говорити. Ми готові до цього. Ми готові з ними укласти велику угоду. На одній чаші терезів - їхні питання, прохання і вимоги, на іншій чаші терезів - наші питання і вимоги. Вирішуємо? Давайте вирішувати. Ми готові до цього. Пропозиції Дональда Трампа у цьому плані я абсолютно оцінюю нормально. Але мають бути враховані й наші інтереси», - заявив Лукашенко 14 жовтня. Його слова цитує білоруське державне агентство «Белта».
При цьому він доручив виробити алгоритм білорусько-американських відносин на перспективу, встановивши «червоні лінії».
Лукашенко також зазначив, що США, ймовірно, бачать роль Білорусі у процесі мирного врегулювання в Україні. «Якщо американці хочуть врегулювати конфлікт в Україні й бачать там якусь невелику нашу роль, ми готові у цьому брати участь», - сказав він.
Президент США Дональд Трамп, який намагається домогтися припинення війни РФ в Україні, останнім часом налагоджує тісніші зв'язки з білоруським авторитарним лідером Лукашенком, який регулярно проводить переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Влада Білорусі дозволила Росії використовувати свою територію для відправки десятків тисяч військових для вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Після зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську 11 вересня заступник спецпосланця США Джон Коул оголосив, що Сполучені Штати скасовують санкції проти білоруського державного авіаперевізника «Белавіа». Лукашенко на зустрічі з Коулом заявив про можливість звільнення ув'язнених. Пізніше стало відомо, що понад пів сотні колишніх ув'язнених у Білорусі вдень 11 вересня перетнули білорусько-литовський кордон, серед них - журналісти й політичні опоненти Лукашенка.
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
