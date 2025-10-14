Великі валізи та щедрі компенсації: у Європарламенті підтримали права авіапасажирів

Європейські авіакомпанії у вівторок засудили прийняття транспортним комітетом Європейського парламенту тексту законопроєкту, який відмовляється ускладнювати авіапасажирам отримання компенсації за затримку рейсів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Текст, прийнятий комітетом у понеділок 34 голосами проти 0 при двох, що утрималися, також підтримує пропозицію дозволити пасажирам безкоштовно брати на борт літака ручну поклажу вагою до 7 кілограмів.

Текст представляє позицію парламенту щодо проєкту реформи прав авіапасажирів.

Позиція різко контрастує з пропозиціями Єврокомісії та Ради ЄС, а це означає, що тристоронні переговори, які розпочнуться в середу, швидше за все, не будуть успішними.

Позиція комітету обурила авіаційну галузь, і у вівторок A4E - лобі авіакомпаній Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair і British Airways - назвала текст парламенту "нереалістичним".

Чинне регулювання надає авіапасажирам компенсацію в розмірі від 250 до 600 євро, залежно від довжини маршруту, за всі рейси, затримані щонайменше на три години.

У 2013 році Комісія запропонувала підвищити поріг затримки до п'яти годин для всіх рейсів всередині ЄС або для рейсів на відстань до 3 500 км; дев'яти годин для рейсів за межі ЄС на відстань від 3 500 км до 6 000 км; і 12 годин для рейсів за межі ЄС на відстань понад 6 000 км.

Документ був заблокований протягом багатьох років і зрушив з місця лише тоді, коли в червні Рада запропонувала встановити поріг у чотири години для польотів на відстань до 3500 км або в межах ЄС, і шість годин для польотів на відстань понад 3500 км.