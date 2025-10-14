Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 19:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
18:32 14.10.2025 |
Китай запровадив експортні обмеження проти виробника чіпів Nexperia після втручання Нідерландів. Про це повідомила пресслужба компанії.
"4 жовтня 2025 року Міністерство торгівлі Китаю видало повідомлення про експортний контроль, яке забороняє Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та підвузли, вироблені в Китаї. Nexperia активно співпрацює з китайською владою, щоб отримати звільнення від цих обмежень, і використала всі доступні ресурси для цього", - йдеться у повідомленні.
Нідерландський мовник NOS зазначив, що таким чином, чіпи, вироблені в Китаї, більше не можуть експортуватися з країни.
Компанія має кілька філій по всьому світу та виробляє чіпи для телефонів, автомобілів та сонячних панелей. Штаб-квартира Nexperia, яка виробляє мікросхеми для автомобільної промисловості та електроніки, розташована в місті Неймеген на сході Нідерландів, але сама компанія належить китайській Wingtech Technology.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
ТОП-НОВИНИ
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
|Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Великі валізи та щедрі компенсації: у Європарламенті підтримали права авіапасажирів
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|МВФ оприлюднив нові прогнози для світової економіки: перспективи залишаються туманними
|Росія не відновить переробку нафти раніше середини 2026 року через атаки України, - МЕА
|США і Китай почали стягувати взаємні портові збори
|ЄС оштрафував люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на понад 157 млн євро
Бізнес
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю
|Netflix додав відеоігри на «розумні» телевізори — можна грати в групах, зі смартфонами замість контролерів
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто