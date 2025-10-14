Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів

 

Китай запровадив експортні обмеження проти виробника чіпів Nexperia після втручання Нідерландів. Про це повідомила пресслужба компанії.

"4 жовтня 2025 року Міністерство торгівлі Китаю видало повідомлення про експортний контроль, яке забороняє Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та підвузли, вироблені в Китаї. Nexperia активно співпрацює з китайською владою, щоб отримати звільнення від цих обмежень, і використала всі доступні ресурси для цього", - йдеться у повідомленні.

Нідерландський мовник NOS зазначив, що таким чином, чіпи, вироблені в Китаї, більше не можуть експортуватися з країни.

Компанія має кілька філій по всьому світу та виробляє чіпи для телефонів, автомобілів та сонячних панелей. Штаб-квартира Nexperia, яка виробляє мікросхеми для автомобільної промисловості та електроніки, розташована в місті Неймеген на сході Нідерландів, але сама компанія належить китайській Wingtech Technology.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес