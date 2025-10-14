Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів

Китай запровадив експортні обмеження проти виробника чіпів Nexperia після втручання Нідерландів. Про це повідомила пресслужба компанії.

"4 жовтня 2025 року Міністерство торгівлі Китаю видало повідомлення про експортний контроль, яке забороняє Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та підвузли, вироблені в Китаї. Nexperia активно співпрацює з китайською владою, щоб отримати звільнення від цих обмежень, і використала всі доступні ресурси для цього", - йдеться у повідомленні.

Нідерландський мовник NOS зазначив, що таким чином, чіпи, вироблені в Китаї, більше не можуть експортуватися з країни.

Компанія має кілька філій по всьому світу та виробляє чіпи для телефонів, автомобілів та сонячних панелей. Штаб-квартира Nexperia, яка виробляє мікросхеми для автомобільної промисловості та електроніки, розташована в місті Неймеген на сході Нідерландів, але сама компанія належить китайській Wingtech Technology.