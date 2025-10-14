МВФ оприлюднив нові прогнози для світової економіки: перспективи залишаються туманними

Світова економіка доволі стійко відреагувала на торговельні потрясіння після запровадження Сполученими Штатами Америки імпортних мит, але повний ефект від них ще належить відчути, тому перспективи подальшого зростання залишаються "туманними". Про це йдеться у жовтневому звіті Міжнародного валютного фонду World Economic Outlook.

За прогнозами МВФ, глобальне економічне зростання сповільниться з 3,3% у 2024 році до 3,2% у 2025-му та 3,1% у 2026 році. Це значно нижче від допандемічного середнього показника в 3,7%.

Для України прогноз - 2,0% у 2025-му і 4,5% у 2026-му (прогноз на наступний рік, очевидно, враховує сценарій припинення повномасштабних бойових дій, тому що Мінекономіки України очікує лише 2,5%).

Ризики для економічного прогнозу зміщені у бік погіршення.

Серед основних загроз МВФ називає невизначеність торговельної політики й посилення протекціонізму, потенційна AI-бульбашка та стрибки цін на сировинні товари через регіональні конфлікти чи кліматичні шоки.

Фонд також вказує на фіскальні вразливості великих економік: у США державний борг, за прогнозами, зросте зі 122% ВВП у 2024 році до 143% у 2030, а у єврозоні - з 87% до 92%.

Водночас МВФ не виключає й позитивних сценаріїв для світової економіки. Прорив у торговельних переговорах, який знизить тарифи та поліпшить передбачуваність політики, міг би суттєво поліпшити перспективи. Також позитивними ризиками є прискорення структурних реформ і швидше впровадження штучного інтелекту.