Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США і Китай почали стягувати взаємні портові збори

 

США та Китай у вівторок, 14 жовтня, почали стягувати додаткові портові збори з морських судноплавних компаній. Як повідомляє агентство Reuters, це торкнеться перевізників усіх товарів - від іграшок до сирої нафти.

Китай оголосив, що почав стягувати спеціальні збори з суден, що належать, експлуатуються, побудовані або ходять під прапором США. Для суден китайського виробництва буде виняток.

Додаткові портові збори Китаю будуть стягуватися в першому порту в'їзду за один рейс або за перші п'ять рейсів протягом року, причому розрахунковий цикл починається 17 квітня.

На початку року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про плани стягувати збори з суден, пов'язаних з Китаєм, щоб послабити вплив країни на світову морську галузь та зміцнити вітчизняне суднобудування.

Торговельна війна США і Китаю

10 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що запроваджує з 1 листопада додаткові 100-відсоткові мита на весь імпорт з Китаю. Крім того, будуть запроваджені обмеження на експорт усього критично важливого програмного забезпечення.

За словами голови Білого дому, Китай "зайняв вкрай агресивну позицію у сфері торгівлі".

Крім того, Трамп погрожує, що Штати можуть ввести експортний контроль на деталі літаків Boeing як відповідь на обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес