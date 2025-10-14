США і Китай почали стягувати взаємні портові збори

США та Китай у вівторок, 14 жовтня, почали стягувати додаткові портові збори з морських судноплавних компаній. Як повідомляє агентство Reuters, це торкнеться перевізників усіх товарів - від іграшок до сирої нафти.

Китай оголосив, що почав стягувати спеціальні збори з суден, що належать, експлуатуються, побудовані або ходять під прапором США. Для суден китайського виробництва буде виняток.

Додаткові портові збори Китаю будуть стягуватися в першому порту в'їзду за один рейс або за перші п'ять рейсів протягом року, причому розрахунковий цикл починається 17 квітня.

На початку року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про плани стягувати збори з суден, пов'язаних з Китаєм, щоб послабити вплив країни на світову морську галузь та зміцнити вітчизняне суднобудування.

Торговельна війна США і Китаю

10 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що запроваджує з 1 листопада додаткові 100-відсоткові мита на весь імпорт з Китаю. Крім того, будуть запроваджені обмеження на експорт усього критично важливого програмного забезпечення.

За словами голови Білого дому, Китай "зайняв вкрай агресивну позицію у сфері торгівлі".

Крім того, Трамп погрожує, що Штати можуть ввести експортний контроль на деталі літаків Boeing як відповідь на обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів.