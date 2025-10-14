Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС оштрафував люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на понад 157 млн євро

 

Європейська комісія заявила у вівторок, що оштрафувала люксові модні бренди Gucci, Chloe і Loewe на загальну суму 157 мільйонів євро за фіксацію цін перепродажу, що порушує правила конкуренції ЄС.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії повідомляє "Європейська правда".

Розслідування ЄК виявило, що ці три компанії обмежували можливість незалежних сторонніх роздрібних продавців, з якими вони співпрацюють, встановлювати власні роздрібні ціни в інтернеті та офлайн на товари від Gucci, Chloé та Loewe під їхніми відповідними торговими марками.

Зокрема, три модні компанії втручалися в комерційні стратегії своїх роздрібних продавців, накладаючи на них обмеження, такі як вимога - не відхилятися від рекомендованих роздрібних цін, максимальних розмірів знижок та конкретних періодів розпродажів.

У деяких випадках, принаймні тимчасово, вони також забороняли роздрібним продавцям пропонувати будь-які знижки.

Gucci, Chloé та Loewe прагнули, щоб їхні роздрібні продавці застосовували ті самі ціни та умови продажу, що й вони у своїх власних каналах прямого продажу.

Така антиконкурентна поведінка призводить до підвищення цін та зменшення вибору для споживачів, зазначено в заяві.

Штрафи накладені на три компанії загалом склали понад 157 мільйонів євро.

"У Європі всі споживачі... заслуговують на переваги справжньої цінової конкуренції. Це рішення є сильним сигналом для індустрії моди та інших галузей, що ми не будемо терпіти такого роду практики в Європі і що справедлива конкуренція та захист споживачів застосовуються до всіх однаково", - заявила віцепрезидентка ЄК Тереза Рібера.

Нагадаємо, у серпні італійський антимонопольний орган (AGCM) наклав штраф у розмірі 1 мільйона євро на китайський інтернет-магазин одягу Shein за введення покупців в оману щодо впливу його продукції на навколишнє середовище.

Згодом у Франції Shein отримав штраф у 150 мільйонів євро від французької влади за неправомірне використання файлів cookie.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

Бізнес