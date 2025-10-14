ЄС оштрафував люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на понад 157 млн євро

Європейська комісія заявила у вівторок, що оштрафувала люксові модні бренди Gucci, Chloe і Loewe на загальну суму 157 мільйонів євро за фіксацію цін перепродажу, що порушує правила конкуренції ЄС.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії повідомляє "Європейська правда".

Розслідування ЄК виявило, що ці три компанії обмежували можливість незалежних сторонніх роздрібних продавців, з якими вони співпрацюють, встановлювати власні роздрібні ціни в інтернеті та офлайн на товари від Gucci, Chloé та Loewe під їхніми відповідними торговими марками.

Зокрема, три модні компанії втручалися в комерційні стратегії своїх роздрібних продавців, накладаючи на них обмеження, такі як вимога - не відхилятися від рекомендованих роздрібних цін, максимальних розмірів знижок та конкретних періодів розпродажів.

У деяких випадках, принаймні тимчасово, вони також забороняли роздрібним продавцям пропонувати будь-які знижки.

Gucci, Chloé та Loewe прагнули, щоб їхні роздрібні продавці застосовували ті самі ціни та умови продажу, що й вони у своїх власних каналах прямого продажу.

Така антиконкурентна поведінка призводить до підвищення цін та зменшення вибору для споживачів, зазначено в заяві.

Штрафи накладені на три компанії загалом склали понад 157 мільйонів євро.

"У Європі всі споживачі... заслуговують на переваги справжньої цінової конкуренції. Це рішення є сильним сигналом для індустрії моди та інших галузей, що ми не будемо терпіти такого роду практики в Європі і що справедлива конкуренція та захист споживачів застосовуються до всіх однаково", - заявила віцепрезидентка ЄК Тереза Рібера.

Нагадаємо, у серпні італійський антимонопольний орган (AGCM) наклав штраф у розмірі 1 мільйона євро на китайський інтернет-магазин одягу Shein за введення покупців в оману щодо впливу його продукції на навколишнє середовище.

Згодом у Франції Shein отримав штраф у 150 мільйонів євро від французької влади за неправомірне використання файлів cookie.