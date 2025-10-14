У Держдумі РФ хочуть оголосити іноземні іграшки «каналом пропаганди»

У Держдумі РФ пропонують запровадити обов'язкову «експертизу» іноземних іграшок та надавати дотації «вітчизняним» виробникам під гаслом «традиційних цінностей».

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«У Держдумі РФ пропонують запровадити обов'язкову "експертизу" іноземних іграшок, посилити митний контроль і надавати дотації "вітчизняним" виробникам під гаслом "традиційних цінностей". На обговоренні з промовистою назвою "Іграшки як канал прихованої пропаганди..." заявили, що іграшки нібито є інструментом "гібридної війни" і "відривають дітей від любові до батьківщини", тож міжнародні бренди слід "фільтрувати"», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, депутати пропонують маркувати окремі лінійки як «деструктивні», підміняючи експертизу політичними ярликами, щоб створити цензурний реєстр «правильних» образів і витіснити альтернативні продукти з ринку.

У ЦПД відзначили, що це логічне продовження курсу на тотальну культурну цензуру, щоб під прикриттям «захисту дітей» влада РФ централізувала контроль над контентом - від кіно й ігор до іграшок. Наголошується, що Кремль перетворить дитячий сегмент на інструмент ідеологічної обробки. Водночас «підтримка вітчизняних виробників» стає зручною ширмою для перерозподілу бюджетів на користь лояльних підрядників.