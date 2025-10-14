Авторизация

У Держдумі РФ хочуть оголосити іноземні іграшки «каналом пропаганди»

 

У Держдумі РФ пропонують запровадити обов'язкову «експертизу» іноземних іграшок та надавати дотації «вітчизняним» виробникам під гаслом «традиційних цінностей».

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«У Держдумі РФ пропонують запровадити обов'язкову "експертизу" іноземних іграшок, посилити митний контроль і надавати дотації "вітчизняним" виробникам під гаслом "традиційних цінностей". На обговоренні з промовистою назвою "Іграшки як канал прихованої пропаганди..." заявили, що іграшки нібито є інструментом "гібридної війни" і "відривають дітей від любові до батьківщини", тож міжнародні бренди слід "фільтрувати"», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, депутати пропонують маркувати окремі лінійки як «деструктивні», підміняючи експертизу політичними ярликами, щоб створити цензурний реєстр «правильних» образів і витіснити альтернативні продукти з ринку.

У ЦПД відзначили, що це логічне продовження курсу на тотальну культурну цензуру, щоб під прикриттям «захисту дітей» влада РФ централізувала контроль над контентом - від кіно й ігор до іграшок. Наголошується, що Кремль перетворить дитячий сегмент на інструмент ідеологічної обробки. Водночас «підтримка вітчизняних виробників» стає зручною ширмою для перерозподілу бюджетів на користь лояльних підрядників.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

