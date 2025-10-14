Фінансові новини
14.10.25
- 19:45
- RSS
- мапа сайту
У Держдумі РФ хочуть оголосити іноземні іграшки «каналом пропаганди»
16:55 14.10.2025 |
У Держдумі РФ пропонують запровадити обов'язкову «експертизу» іноземних іграшок та надавати дотації «вітчизняним» виробникам під гаслом «традиційних цінностей».
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
«У Держдумі РФ пропонують запровадити обов'язкову "експертизу" іноземних іграшок, посилити митний контроль і надавати дотації "вітчизняним" виробникам під гаслом "традиційних цінностей". На обговоренні з промовистою назвою "Іграшки як канал прихованої пропаганди..." заявили, що іграшки нібито є інструментом "гібридної війни" і "відривають дітей від любові до батьківщини", тож міжнародні бренди слід "фільтрувати"», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, депутати пропонують маркувати окремі лінійки як «деструктивні», підміняючи експертизу політичними ярликами, щоб створити цензурний реєстр «правильних» образів і витіснити альтернативні продукти з ринку.
У ЦПД відзначили, що це логічне продовження курсу на тотальну культурну цензуру, щоб під прикриттям «захисту дітей» влада РФ централізувала контроль над контентом - від кіно й ігор до іграшок. Наголошується, що Кремль перетворить дитячий сегмент на інструмент ідеологічної обробки. Водночас «підтримка вітчизняних виробників» стає зручною ширмою для перерозподілу бюджетів на користь лояльних підрядників.
Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
