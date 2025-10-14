Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 19:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Державні НПЗ Індії скоротили закупівлю російської нафти майже вдвічі
16:39 14.10.2025 |
Державні нафтопереробні підприємства Індії у третьому кварталі зменшили закупівлю російської нафти більш ніж на 45% - із 1,1 млн бар./добу в червні до близько 600 тис. бар./добу у вересні. Про це свідчать дані аналітичної компанії Kpler.
Аналітик Kpler Навін Дас у коментарі The Hindu назвав скорочення «досить суттєвим» і пояснив його поєднанням політичного тиску та зростанням фрахтових витрат. За словами експерта, структура імпорту Індії змінюється на тлі запровадження додаткових 25-відсоткових мит США, які президент Дональд Трамп увів у серпні через закупівлю російської нафти. Вашингтон наполягає, що скорочення торгівлі з москвою є умовою майбутньої торгової угоди між двома країнами.
Попри тиск, Індія продовжує купувати російську нафту зі знижкою. При цьому, якщо державні НПЗ скорочують закупівлі, то приватні - навпаки, нарощують. За даними Kpler, Reliance Industries імпортує близько 850 тис. бар./добу (удвічі більше, ніж у січні), а Nayara Energy (контрольована «Роснєфтью») - до 400 тис. бар./добу, що є річним максимумом.
Загальний імпорт російської нафти до Індії стабілізувався на рівні 1,6 млн бар./добу, хоча в червні сягав рекордних 2 млн. Аналітики Kpler прогнозують подальше скорочення у жовтні.
За словами Даса, знижка на нафту Urals різко зменшилася - з $6 за барель у серпні до близько $0,8 зараз. Це пов'язано зі зростанням фрахтових витрат і тим, що «ринок усвідомив - Індія купує російську нафту активніше, ніж очікувалося».
На тлі геополітичної напруги експерти очікують, що домовленість ОПЕК+ про підвищення видобутку на 137 тис. бар./добу з листопада допоможе стабілізувати ціни та збільшити пропозицію. Водночас в Індії спостерігається зростання імпорту іракської нафти за стабільного рівня постачання з Саудівської Аравії.
Дас також відзначив, що після українських атак на російську нафтову інфраструктуру у вересні виникли побоювання щодо стабільності експорту з рф. «Ймовірно, видобуток у росії дещо знизився. Це може спричинити подорожчання й подальше скорочення знижок, а отже - зменшення обсягів поставок до Індії», - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
ТОП-НОВИНИ
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
|Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Великі валізи та щедрі компенсації: у Європарламенті підтримали права авіапасажирів
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|МВФ оприлюднив нові прогнози для світової економіки: перспективи залишаються туманними
|Росія не відновить переробку нафти раніше середини 2026 року через атаки України, - МЕА
|США і Китай почали стягувати взаємні портові збори
|ЄС оштрафував люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на понад 157 млн євро
Бізнес
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю
|Netflix додав відеоігри на «розумні» телевізори — можна грати в групах, зі смартфонами замість контролерів
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто