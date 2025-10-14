Державні НПЗ Індії скоротили закупівлю російської нафти майже вдвічі

Державні нафтопереробні підприємства Індії у третьому кварталі зменшили закупівлю російської нафти більш ніж на 45% - із 1,1 млн бар./добу в червні до близько 600 тис. бар./добу у вересні. Про це свідчать дані аналітичної компанії Kpler.

Аналітик Kpler Навін Дас у коментарі The Hindu назвав скорочення «досить суттєвим» і пояснив його поєднанням політичного тиску та зростанням фрахтових витрат. За словами експерта, структура імпорту Індії змінюється на тлі запровадження додаткових 25-відсоткових мит США, які президент Дональд Трамп увів у серпні через закупівлю російської нафти. Вашингтон наполягає, що скорочення торгівлі з москвою є умовою майбутньої торгової угоди між двома країнами.

Попри тиск, Індія продовжує купувати російську нафту зі знижкою. При цьому, якщо державні НПЗ скорочують закупівлі, то приватні - навпаки, нарощують. За даними Kpler, Reliance Industries імпортує близько 850 тис. бар./добу (удвічі більше, ніж у січні), а Nayara Energy (контрольована «Роснєфтью») - до 400 тис. бар./добу, що є річним максимумом.

Загальний імпорт російської нафти до Індії стабілізувався на рівні 1,6 млн бар./добу, хоча в червні сягав рекордних 2 млн. Аналітики Kpler прогнозують подальше скорочення у жовтні.

За словами Даса, знижка на нафту Urals різко зменшилася - з $6 за барель у серпні до близько $0,8 зараз. Це пов'язано зі зростанням фрахтових витрат і тим, що «ринок усвідомив - Індія купує російську нафту активніше, ніж очікувалося».

На тлі геополітичної напруги експерти очікують, що домовленість ОПЕК+ про підвищення видобутку на 137 тис. бар./добу з листопада допоможе стабілізувати ціни та збільшити пропозицію. Водночас в Індії спостерігається зростання імпорту іракської нафти за стабільного рівня постачання з Саудівської Аравії.

Дас також відзначив, що після українських атак на російську нафтову інфраструктуру у вересні виникли побоювання щодо стабільності експорту з рф. «Ймовірно, видобуток у росії дещо знизився. Це може спричинити подорожчання й подальше скорочення знижок, а отже - зменшення обсягів поставок до Індії», - додав він.