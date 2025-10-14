Єврокомісар: ЄС та G7 готують відповідь на обмеження Китаю щодо рідкісноземельних металів

Європейський комісар з торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз не ухилятиметься від рішучої реакції на останні обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів у координації зі своїми партнерами з G7.

Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Шефчович напередодні зустрічі міністрів торгівлі ЄС у Данії назвав китайське розширення переліку сировини, на яку поширюються обмеження, "драматичним".

"Це вважається критичною проблемою", - заявив він.

Також він наголосив, що обговорив ситуацію з міністром торгівлі США Говардом Лутніком, і вони обоє погодилися, "що після цієї першої дискусії було б доцільно також провести відеоконференцію G7 найближчим часом".

Глава торговельного відомства ЄС також сказав, що "найімовірніше, наступного тижня" він запросить свого китайського колегу на відеоконференцію.

Зазначимо, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмунссен вважає, що Європейський Союз повинен "продемонструвати свою силу" у відповідь на нові жорсткі заходи Китаю щодо контролю експорту стратегічно важливих рідкісноземельних металів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що з 1 листопада, "або й раніше", введе 100% мито на товари з Китаю, у відповідь на останнє різке обмеження Пекіном експорту рідкісноземельних матеріалів та технологій їхнього виробництва.

Як відомо, Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.

ЗМІ також дізнались, що адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до і з США.