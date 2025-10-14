Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іран відповів на заклики Трампа до діалогу

 

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що заклик президента США Дональда Трампа до миру та діалогу "не відповідає діям Вашингтона".

"Бажання до миру та діалогу, висловлене президентом США, суперечить ворожій та злочинній поведінці Сполучених Штатів щодо іранського народу", - йдеться у заяві відомства, яку у вівторок, 14 жовтня, цитують агентства AFP та Reuters.

Трамп - Тегерану: Рука дружби та співпраці відкрита

Під час виступу у парламенті Ізраїлю 13 жовтня Дональд Трамп закликав Іран до фундаментальних змін у своїй зовнішній політиці, пише агентство dpa.

Він зазначив, що для Близького Сходу немає нічого кращого, ніж якби Іран "зрікся терористів, припинив погрожувати своїм сусідам, перестав фінансувати своїх бойовиків-посередників і нарешті визнав право Ізраїлю на існування". "Рука дружби та співпраці відкрита", - сказав президент США, звертаючись до Тегерану.

У ході візиту до Єгипту Трамп також висловив готовність скасувати санкції проти Ірану, якщо країна буде готова до переговорів. "Я кажу вам, вони (керівництво Ірану - Ред.) хочуть укласти угоду", - вважає він.

Удари США по Ірану

Нагадаємо, 22 червня Дональд Трамп оголосив, що американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані - у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Він стверджував, що ці об'єкти "повністю і цілком знищені".

Утім, за даними ЗМІ, розвідувальні служби США розходяться з Білим домом в оцінці збитків. У Пентагоні вважають, що ядерна програма країни не була безповоротно знищена.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іран, США
 

ТЕГИ

Бізнес