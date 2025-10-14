Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина дозволить працюючим пенсіонерам заробляти до 2 000 євро на місяць без податків, – FT

 

Уряд Німеччини запроваджує податкову пільгу для тих, хто працює після досягнення пенсійного віку - до 2 000 євро на місяць без сплати податку на доходи.

Ця ініціатива є частиною плану канцлера Фрідріха Мерца з підтримки економіки та пом'якшення дефіциту робочої сили, повідомляє Financial Times.

Згідно із проєктом рішення, пільга набуде чинності з 1 січня. Коаліція ХДС/ХСС із соціал-демократами планує її схвалити найближчої середи. Мінфін оцінює щорічні бюджетні втрати внаслідок її запровадження у 890 млн євро.

При цьому пільга не скасовує соціальних відрахувань - працівники й роботодавці продовжать сплачувати внески до систем охорони здоров'я та пенсійного страхування. Однак її мета - утримати досвід і знання у компаніях довше та підвищити загальний рівень зайнятості.

Німеччина стикається зі значним демографічним тиском, оскільки до 2035 року на пенсію вийдуть близько 4,8 млн працівників, або 9% робочої сили. На це накладаються коротша середня тривалість праці серед країн ОЕСР і висока частка неповної зайнятості - близько 30%, переважно серед жінок.

Інші країни ЄС також стимулюють роботу після пенсії. У Греції дозвіл зберігати повну пенсію та платити з додаткового доходу 10% податку підняв кількість працюючих пенсіонерів із 35 000 у 2023 році до понад 250 000 станом на вересень.

Економісти розходяться в оцінках масштабів впливу. Інститут IW припускає вищу вартість пільги - до 1,4 млрд євро на рік і потенційно 340 000 її одержувачів. Водночас, за оцінкою Holger Schmieding (Berenberg), додаткове зростання та більші соціальні надходження можуть "переважити витрати за 2-3 роки".

Чинний пенсійний вік у Німеччині - 67 років, але збережені й стимули для більш раннього виходу на пенсію з 63 років - вони й надалі впливатимуть на поведінку працівників і роботодавців.

Раніше повідомлялось, що Мінфін з початку року на пенсії, субсидії та допомоги витратив понад 285 мільярдів.

Найбільша стаття - 178,2 млрд грн або понад 60% на пенсії, надбавки та підвищення за програмами Пенсійного фонду.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

Бізнес