Росія наступного року скоротить витрати на виробництво та ремонт літаків у півтора раза

Російський уряд планує в 1,6 раза скоротити фінансування федерального проєкту "Виробництво літаків і вертольотів" у 2026 році - з 139,6 млрд до 85,7 млрд руб.

Про це йдетьс в проєкті нового бюджету РФ на 2026-2028 роки, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, у 2027 році витрати також зменшаться в порівнянні з раніше запланованими показниками - зі 109,7 млрд до 86,9 млрд руб. (падіння на 21%). 2028 року фінансування трохи зросте - до 89,3 млрд руб.

Найбільше скорочується держпідтримка російських авіакомпаній на оновлення парків літаків для внутрішніх перевезень.

У 2026 році ці субсидії будуть знижені до нуля, тоді як у 2025 році після коригування вони становили 1,3 млрд руб. зі спочатку запланованих 4,1 млрд руб. Субсидії на компенсацію витрат на обслуговування повітряних суден скоротяться з 6,1 млрд руб. у 2025 році до 3,6 млрд руб. в 2027 та 2028 роках.

Єдиним винятком цієї тенденції стане середньомагістральний пасажирський літак МС-21, який президент РФ Владімір Путін називав конкурентом західних лайнерів. Субсидії на погашення кредитів виробникам таких суден і деталей до них збільшать у 2026 році на 25% - з 2 млрд до 2,5 млрд руб., однак у наступні роки повернуть до попереднього рівня.

Паралельно скорочується фінансування федерального проєкту "Виробництво суден та суднового обладнання". У 2026 році витрати зменшаться в 2,3 раза - з 75,5 млрд до 32,3 млрд руб., у 2027 році - з 111 млрд до 50,1 млрд руб. У 2028 році фінансування знову скоротиться і складе 29,9 млрд руб.

Субсидії на будівництво великотоннажних судів скоротяться з 5,4 млрд руб. у 2025 році до 1,9 млрд у 2026 році та 0,7 млрд - у 2027 році. Гранти виробникам пілотних партій суднового обладнання складуть у 2026 році 108 млн руб. замість 2 млрд, що планувалися.

Раніше повідомлялося, що масштабна програма відродження авіапрому, яку російська влада запустила невдовзі після початку розв'язаної проти України повномасштабної війни, розраховуючи випускати десятки літаків на рік, зазнає фіаско. Так, із 15 запланованих на цей рік пасажирських літаків російські виробники змогли здати перевізникам лише один.

До того повідомлялося, російські цивільні літаки, випуск яких влада РФ обіцяла поставити на потік після заборони продавати до Росії лайнери Boeing і Airbus, досі не вийшли в серійне виробництво, але встигли різко подорожчати. Так, за два роки російські літаки стали дорожчими на 45-70%.

Тому на початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення зменшити план виробництва власних літаків в 1,5 раза. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність - перенесено на 2030 рік.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російський авіапром з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України зміг виробити лише 7 придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, тоді як у планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів.