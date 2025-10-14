Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 19:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російські вугільники проживають найгіршу кризу з 90-х – FT
10:37 14.10.2025 |
Вугільна промисловість Росії стала однією з головних економічних жертв повномасштабної війни РФ в Україні, оскільки санкції, зростання витрат і низькі ціни занурили шахтарів у найгіршу кризу за останні 30 років.
Про це йдеться у матеріалі Financial Times.
За даними російського державного статистичного агентства, за перші сім місяців року сектор зазнав збитків у розмірі 2,8 млрд доларів, що вдвічі перевищує загальний обсяг збитків за 2024 рік.
"Війна є згубною для більшості російських підприємств, якщо не для всіх. Але вугільний сектор перебуває в дуже скрутному становищі", - сказав один із провідних російських бізнесменів в інтерв'ю Financial Times.
Вугілля становить менше 1 % ВВП і державних доходів Росії, що робить його набагато менш значущим, ніж нафта чи газ.
Але ця галузь безпосередньо забезпечує роботою понад 140 000 осіб і залишається критично важливою в деяких регіонах РФ як джерело робочих місць і фінансування місцевих бюджетів.
"Вугільна промисловість переживає найгострішу кризу з 1990-х років. На кону стоять тисячі робочих місць у десятці російських регіонів, а також податкові надходження", - заявив на початку цього року російському "Интерфаксу" генеральний директор "Російського вугілля", одного з 15 найбільших виробників галузі, Володимир Коротін.
За даними Міністерства енергетики, до вересня 23 російські вугільні компанії, приблизно 13 % від загальної кількості в країні, припинили свою діяльність. Ще 53 компанії знаходяться під загрозою закриття.
Причиною кризи є декілька факторів. По-перше, світові ціни на енергетичне вугілля у 2025 році впало до багаторічного мінімуму, оскільки виробництво досягло рекордного рівня в Китаї, найбільшому виробнику та споживачу у світі.
Зараз ціни становлять близько 93 доларів за тонну, що на 78% нижче за піковий рівень 2022 року.
Водночас російські виробники почали пропонувати значні знижки від світових цін через санкції.
За розрахунками FT на основі даних агентства Argus, на початку 2022 року вони були на 60% нижчими за міжнародні орієнтири, а потім, у міру стабілізації торговельних потоків, скоротилися до близько 20%.
Додатковий тиск чинить різке зростання вартості залізничних перевезень у Росії. Товари з більш високою маржею, такі як нафта, що підпадає під санкції і раніше постачалася до ЄС, були перенаправлені, що спричинило затори на лініях від вугільних регіонів до основних морських портів.
Мало хто міг передбачити цю кризу відразу після повномасштабного вторгнення, коли ціни на вугілля та енергоносії різко зросли.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
ТОП-НОВИНИ
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
|Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Великі валізи та щедрі компенсації: у Європарламенті підтримали права авіапасажирів
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|МВФ оприлюднив нові прогнози для світової економіки: перспективи залишаються туманними
|Росія не відновить переробку нафти раніше середини 2026 року через атаки України, - МЕА
|США і Китай почали стягувати взаємні портові збори
|ЄС оштрафував люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на понад 157 млн євро
Бізнес
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю
|Netflix додав відеоігри на «розумні» телевізори — можна грати в групах, зі смартфонами замість контролерів
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто