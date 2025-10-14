Авторизация

У Росії обвалилися акції найбільших будівельних компаній

 

Акції російських будівельних компаній різко подешевшали на Московській біржі з початку осені 2025 року.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Комерсант".

Станом на 10 жовтня їх індекс скоротився на 26,1% порівняно з першими числами вересня, до 4952,53 пункту.

При цьому загальний індекс Мосбіржі за той же період знизився на 10,3%, до 2588,56 пункту.

Найбільше подешевшали цінні папери групи компаній ПІК - на 30%, до 467 руб. за акцію. Папери "Самолета" з вересня втратили 21% вартості, опустившись до 952 руб. за штуку, а акції ЛСР подешевшали на 13% і торгуються по 694 руб. за одиницю.

Вартість цінних паперів найбільших забудовників впала слідом за падінням попиту на житло через недоступність іпотеки.

У січні-серпні 2025 року забудовники в Росії змогли продати на первинному ринку 14,4 млн кв. м, що на 17% менше за аналогічний період минулого року.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

