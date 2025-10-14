Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 19:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Наслідки ударів українських дронів: Експорт російського пального морем впав на 17%
10:29 14.10.2025 |
Експорт російських нафтопродуктів морем у вересні цього року впав на 17,1% порівняно з серпнем - до 7,58 млн тонн, через зменшення виробництва палива на НПЗ, які постраждали від атак українських безпілотників.
Про це свідчать дані галузевих джерел та розрахунки Reuters.
Як повідомили джерела на ринку, незаплановані перебої в роботі низки ключових нафтопереробних заводів Росії спричинили зменшення експорту продуктів нафтопереробки та збільшення експорту сирої нафти.
У вересні загальний експорт нафтопродуктів через балтійські порти "Приморськ", "Висоцьк", "Санкт-Петербург" та "Усть-Луга" скоротився на 15,4% порівняно з попереднім місяцем, до 4,36 млн тонн.
Експорт палива через російські порти Чорного та Азовського морів минулого місяця зменшився на 23,2% порівняно з серпнем, до 2,52 млн тонн.
Експорт нафтопродуктів із російських арктичних портів "Мурманськ" та "Архангельськ" дещо зріс у вересні - на 1,8% у місячному обчисленні - до 30,2 тис. тонн.
Завантаження експорту палива в портах Далекого Сходу Росії минулого місяця скоротилося на 1,5% у порівнянні з попереднім місяцем, до 661,3 тис. тонн.
Раніше повідомлялося, що в Росії за вересень цього року середні роздрібні ціни на бензин зросли на 2,58% (максимально з 2018 року), а в річному вираженні зростання цінників на АЗС досягло 12,73% і стало рекордним за останні 14 років.
У жовтні обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 4,86 млн барелів на добу - майже на 10% порівняно з липнем, і стали найнижчими за останні п'ять років.
До того повідомлялося, що другий за потужністю НПЗ у Росії втратив 40% потужностей після ударів українських дронів.
За підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тис. тонн сировини на добу.
Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тис. тонн на добу, випливає з оцінок агентства.
На початку жовтня міністр енергетики РФ Сергєй Цивільов заявив, що проблему з перебоями поставок палива в Росії планують усунути не раніше кінця жовтня 2025 року.
Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
ТОП-НОВИНИ
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
|Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Великі валізи та щедрі компенсації: у Європарламенті підтримали права авіапасажирів
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|МВФ оприлюднив нові прогнози для світової економіки: перспективи залишаються туманними
|Росія не відновить переробку нафти раніше середини 2026 року через атаки України, - МЕА
|США і Китай почали стягувати взаємні портові збори
|ЄС оштрафував люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на понад 157 млн євро
Бізнес
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю
|Netflix додав відеоігри на «розумні» телевізори — можна грати в групах, зі смартфонами замість контролерів
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто