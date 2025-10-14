Фінансові новини
- 14.10.25
- 19:44
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"

Нельсон Мандела
Нельсон Мандела
Імпорт вантажівок у Росію впав у 20 разів
10:16 14.10.2025 |
У Росії кратно скоротився імпорт вантажівок. Так, у вересні в РФ завезли всього 643 нові вантажні автомобілі повною масою понад 3,5 тонн - це в 20 разів менше, ніж у вересні минулого року, коли було завезено 12,6 тис. штук.
Як пише The Moscow Times, імпорт у Росію зменшується з початку року.
За три квартали, за даними "Автостату", він скоротився на 92%, або в 12 разів, - до менш ніж 5 тис. автомобілів проти 61 тис. за відповідний період 2024 року.
"Імпорт MCV та HCV (середні та важкі вантажівки, - ред.) цього року практично зійшов нанівець", - констатували в "Автостаті".
Головні причини - суттєве падіння авторинку (-55%), величезні товарні запаси та зупинення дії ОТТС (одобрение типа транспортного средства, - ред.) на деякі моделі китайської техніки - документу, без якого не можна продавати машину, який підтверджує відповідність її технічних характеристик.
Падіння продажів вантажівок розпочалося в листопаді минулого року. За його підсумками ринок важких вантажівок (HCV) впав рік до року на 18%, до 111 тис. вантажівок, але тепер про такі цифри "залишається лише мріяти", кажуть учасники ринку та незалежні експерти.
За січень-вересень продано на 57% менше важких вантажівок, ніж роком раніше - 32,9 тис., а середньотоннажних - на 46% (8,7 тис.).
Падіння MCV триває: у вересні їх продано всього 900, удвічі (на 51%) нижче за рівень минулого року. Продажі HCV пройшли дно у травні і з того часу стагнують. У вересні їх продано 3,5 тис., на 59% менше, ніж у вересні 2024 року.
Гендиректор групи "КамАЗ" Сергєй Когогін у березні скаржився, що ринку заважали висока ключова ставка та затоварення китайськими брендами.
"Якщо орієнтуватися на поточний прогноз ринку - тобто на продаж 60-65 тис. автомобілів цього року, - то можна взагалі нічого не виробляти, всі ці машини вже є. Вперше дилери продають зі своїх складів більше техніки, ніж купують у нас", - говорив він.
Із того часу ситуація ще погіршилася. Якщо клієнти і купують нові вантажівки - то лізингові компанії, склади яких переповнені поверненою клієнтами технікою.
Ринок вантажоперевезень у Росії не розвивається, його дохідність падає через зниження попиту та обсяги перевезення вантажів та робіт для техніки, кажуть учасники ринку. Будівельна індустрія в колапсі, держава не розпочинає нових великих інфраструктурних проєктів, кредити на поповнення оборотних коштів та розвиток надто дорогі, експорт та імпорт товарів цього року скорочувалися.
Раніше стало відомо, що у вересні цього року в Росію вперше було ввезено за "паралельним імпортом" більше автомобілів, ніж офіційними каналами: 51% проти 49%. Зростають і ввезення, і ціни, і продажі машин: середньозважена ціна нового легкового автомобіля в РФ у вересні збільшилася на 4%, до 3,34 млн руб.
Також повідомлялося, що найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" з 29 вересня перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень.
До того стало відомо, що через кризу на російському авторинку від початку року припинили роботу близько 550 автосалонів та шоурумів у Росії.
При цьому в Держдумі Росії запропонували замінити чинний транспортний податок на нову схему - платити не за володіння автомобілем, а за кожен кілометр його використання.
|
|
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто