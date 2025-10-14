Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Експорт товарів з Китаю в Росію обвалився до мінімуму за сім місяців
10:03 14.10.2025
Експорт китайських товарів до Росії у вересні цього року продемонстрував найбільше падіння за останніх сім місяців.
При цьому китайський експорт зменшується з лютого і це падіння поглиблюється, пише Reuters із посиланням на дані китайської митниці.
Так, постачання китайських товарів до РФ зменшилося минулого місяця на 21% - до 63,11 млрд юанів ($8,85 млрд), порівняно з відповідним періодом минулого року. Загалом, за перші дев'ять місяців року експорт Китаю до Росії впав на 10,6%.
Водночас імпорт товарів до Китаю з Росії минулого місяця відновив зростання, збільшившись на 3,8% після падіння на 17,8% у серпні.
Загалом за перші дев'ять місяців обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм і Росією впав на 8,6% - до 1,17 трлн юанів.
Китай забезпечує левову частку експортних доходів Росії, а його технології критично важливі для військово-промислового комплексу, говорило раніше джерело Reuters.
На початку жовтня повідомлялося, що китайські банки та інституційні інвестори уникають розміщень російських "панда-бондів" через загрозу вторинних санкцій.
До того стало відомо, що російський уряд прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину. За оцінками Мінекономіки РФ, упродовж найближчих трьох років ціни для Китаю будуть щонайменше на 27% нижчі, а у 2025 році цей розрив сягне 38%.
