У Греції – масштабний страйк проти трудових реформ
09:39 14.10.2025 |
У Греції зупинилися громадський транспорт і порти через загальнонаціональний страйк, організований найбільшими профспілками державного та приватного секторів - ADEDY і GSEE.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Працівники протестують проти урядового законопроєкту, який передбачає подовження робочого часу та зміни правил найму в приватному секторі.
"Замість того, щоб підвищити доходи працівників і посилити державні послуги, уряд вирішив законодавчо закріпити роботу для декількох роботодавців і виснажливий робочий день", - йдеться в заяві ADEDY та GSEE.
Як зазначається, у рамках страйку в портах залишилися пришвартованими кораблі, а залізничне сполучення було припинено. До акції приєдналися також лікарі державних лікарень, журналісти державних медіа та інші категорії працівників.
Опівдні за місцевим часом вони пройшдуть маршем до будівлі парламенту в Афінах, де цього тижня відбудуться дебати й голосування щодо спірного законопроєкту.
Запропоновані урядом зміни дозволяють роботодавцям подовжувати робочий час і надають більше гнучкості у короткостроковому наймі, а також передбачають нові правила щодо щорічної відпустки. Кабінет міністрів стверджує, що реформа зробить ринок праці ефективнішим і забезпечить додатковий захист працівників, які відмовляються працювати понаднормово.
Профспілки натомість заявляють, що законопроєкт руйнує основи трудового права, фактично скасовуючи восьмигодинний робочий день, і позбавляє працівників можливості колективних переговорів.
Вони наголошують, що в країні, де середня зарплата залишається однією з найнижчих у ЄС, замість підвищення доходів уряд "узаконює виснажливу працю для кількох роботодавців".
За даними Євростату, купівельна спроможність греків і досі є однією з найнижчих серед країн Європейського Союзу, попри зростання заробітних плат і зниження безробіття після боргової кризи 2009-2018 років.
Уряд заявляє, що реформа діятиме лише до 37 днів на рік, надаватиме працівникам можливість отримати 40% надбавки за понаднормові години та відповідає попиту роботодавців і самих працівників на більш гнучкий ринок праці.
