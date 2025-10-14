Фінансові новини
Глава розвідки ФРН закликав готуватися до ескалації з РФ
09:10 14.10.2025 |
До ескалації конфлікту з Росією необхідно готуватися вже зараз, вважає керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер (Martin Jäger). "Ми не повинні розслаблятися, вважаючи, що можлива російська атака відбудеться не раніше 2029 року. Ми вже сьогодні перебуваємо під загрозою", - заявив він у понеділок, 13 жовтня, виступаючи в комітеті Бундестагуз контролю за діяльністю спецслужб.
"У кращому випадку в Європі встановлено крижаний мир, який у будь-який момент може перерости в гарячу конфронтацію. Ми повинні бути готові до подальшого загострення ситуації", - продовжив Єґер, зазначивши, що межі між миром і війною все більше стираються.
Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) попереджав, що Росія може бути здатна завдати удару по території НАТО до 2029 року.
На думку Мартіна Єґера, Кремль хоче протестувати кордони Заходу: підірвати НАТО, дестабілізувати європейські демократії, розділити і залякати суспільства. "Європа повинна бути паралізована страхом і нездатністю діяти і доведена до самозаперечення", - описує Єґер цілі РФ. Мета Москви, вважає глава BND, - поставити економічно сильнішу Європу в залежність від себе. Для цього Кремль робить ставку на маніпулювання виборами і громадською думкою, пропаганду, провокації, дезінформацію, залякування, шпигунство, диверсії, порушення повітряного простору, замовні вбивства і переслідування опозиціонерів, які виїхали, вважає Єґер.
Мартін Єґер - колишній посол Німеччини в Києві
Про можливе призначення на посаду глави BND Мартіна Єґера стало відомо в червні 2025 року. Тижневик Der Spiegel тоді відзначав, що під його керівництвом служба отримає значно більше фінансування і буде переорієнтована. У вересні того ж року він офіційно вступив на посаду.
Мартін Єґер - 61-річний дипломат, який очолював посольство Німеччини в Україні з 2023 року. До цього він служив послом ФРН у Багдаді та Кабулі, працював у різних міністерствах, а також обіймав посаду речника Йошки Фішера (Joschka Fischer), коли той був міністром закордонних справ Німеччини.
