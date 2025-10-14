Фінансові новини
Спікер Джонсон заявив, що шатдаун може стати найдовшим в історії США
09:04 14.10.2025 |
Спікер Палати представників Майк Джонсон попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії, а також попередив, що не вестиме переговорів з демократами, доки вони не відмовляться від своєї ключової вимоги.
Його слова цитує AP, пише "Європейська правда".
Джонсон заявив, що "не буде вести переговори" з демократами, поки вони не призупинять свої вимоги щодо охорони здоров'я і не відновлять роботу.
"Ми наближаємося до одного з найтриваліших закриттів в американській історії", - сказав спікер.
Він також зазначив, що йому невідомі подробиці звільнення тисяч федеральних службовців адміністрацією американського президента Дональда Трампа.
Тим часом Палата представників не працює, а спікер-республіканець відмовляється повертати законодавців до Вашингтона.
Як відомо, 1 жовтня уряд США значною мірою припинив свою роботу - тобто настав так званий шатдаун - оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.
ЗМІ писали, що шатдаун уряду США поставив під питання переговори про зброю між українською та американською сторонами у Вашингтоні цього тижня.
Водночас в МЗС України запевняли, що шатдаун у США не вплинув на двосторонні переговори про постачання зброї.
7 жовтня Сенат США не зміг ухвалити законопроєкти, які дозволили б відновити фінансування урядових відомств і припинити шатдаун.
