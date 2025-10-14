Мита Трампа обвалили експорт індійського текстилю в США на 50%

Індійські експортери текстилю повідомили про падіння обсягів продажів до США на 50% після запровадження 50-відсоткових імпортних мит адміністрацією Дональда Трампа з 27 серпня. Про це свідчать результати опитування Конфедерації текстильної промисловості Індії (CITI), опубліковані у виданні Financial Express.

США залишаються найбільшим ринком збуту для індійського текстилю, забезпечуючи 28% загального експорту галузі. Минулого фінансового року Індія експортувала до Америки текстильної продукції на $11 млрд.

За даними опитування, близько третини респондентів повідомили про скорочення обороту американського напрямку більш ніж наполовину. Приблизно 85% учасників опитування зіткнулися з накопиченням товарних запасів через зменшення замовлень.

Дві третини опитаних компаній змушені пропонувати знижки до 25%, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку. Окрім цінового тиску, 82% експортерів стикаються з подовженням кредитних циклів у ланцюгу постачання.

"Понад половина з них вказали, що кредитний період збільшився на три-шість місяців, що відображає суттєве навантаження на ліквідність", - йдеться у заяві CITI.

Близько 40% респондентів повідомили про зростання потреб в оборотному капіталі більш ніж на 30%, що підкреслює зростальний фінансовий тиск у секторі.

Щоб пережити кризу, експортери звернулися з низкою вимог до уряду. Серед них - мораторій на погашення кредитів, беззаставні позики, підтримка диверсифікації експорту й розвитку нових ринків.