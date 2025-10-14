Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мита Трампа обвалили експорт індійського текстилю в США на 50%

 

Індійські експортери текстилю повідомили про падіння обсягів продажів до США на 50% після запровадження 50-відсоткових імпортних мит адміністрацією Дональда Трампа з 27 серпня. Про це свідчать результати опитування Конфедерації текстильної промисловості Індії (CITI), опубліковані у виданні Financial Express.

США залишаються найбільшим ринком збуту для індійського текстилю, забезпечуючи 28% загального експорту галузі. Минулого фінансового року Індія експортувала до Америки текстильної продукції на $11 млрд.

За даними опитування, близько третини респондентів повідомили про скорочення обороту американського напрямку більш ніж наполовину. Приблизно 85% учасників опитування зіткнулися з накопиченням товарних запасів через зменшення замовлень.

Дві третини опитаних компаній змушені пропонувати знижки до 25%, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку. Окрім цінового тиску, 82% експортерів стикаються з подовженням кредитних циклів у ланцюгу постачання.

"Понад половина з них вказали, що кредитний період збільшився на три-шість місяців, що відображає суттєве навантаження на ліквідність", - йдеться у заяві CITI.

Близько 40% респондентів повідомили про зростання потреб в оборотному капіталі більш ніж на 30%, що підкреслює зростальний фінансовий тиск у секторі.

Щоб пережити кризу, експортери звернулися з низкою вимог до уряду. Серед них - мораторій на погашення кредитів, беззаставні позики, підтримка диверсифікації експорту й розвитку нових ринків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Індія, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6102
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 48,1347
  0,0253
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,00 0,00 41,7100  0,00 0,00
EUR 48,2500  0,02 0,04 48,2800  0,01 0,02

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес