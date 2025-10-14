Фінансові новини
14.10.25
- 03:16
- RSS
- мапа сайту
Мита Трампа обвалили експорт індійського текстилю в США на 50%
23:37 13.10.2025
Індійські експортери текстилю повідомили про падіння обсягів продажів до США на 50% після запровадження 50-відсоткових імпортних мит адміністрацією Дональда Трампа з 27 серпня. Про це свідчать результати опитування Конфедерації текстильної промисловості Індії (CITI), опубліковані у виданні Financial Express.
США залишаються найбільшим ринком збуту для індійського текстилю, забезпечуючи 28% загального експорту галузі. Минулого фінансового року Індія експортувала до Америки текстильної продукції на $11 млрд.
За даними опитування, близько третини респондентів повідомили про скорочення обороту американського напрямку більш ніж наполовину. Приблизно 85% учасників опитування зіткнулися з накопиченням товарних запасів через зменшення замовлень.
Дві третини опитаних компаній змушені пропонувати знижки до 25%, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку. Окрім цінового тиску, 82% експортерів стикаються з подовженням кредитних циклів у ланцюгу постачання.
"Понад половина з них вказали, що кредитний період збільшився на три-шість місяців, що відображає суттєве навантаження на ліквідність", - йдеться у заяві CITI.
Близько 40% респондентів повідомили про зростання потреб в оборотному капіталі більш ніж на 30%, що підкреслює зростальний фінансовий тиск у секторі.
Щоб пережити кризу, експортери звернулися з низкою вимог до уряду. Серед них - мораторій на погашення кредитів, беззаставні позики, підтримка диверсифікації експорту й розвитку нових ринків.
