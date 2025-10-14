Аналіз податків при купівлі житла в Європі від Experts Club

Купівля нерухомості в Європі дедалі частіше стає не лише фінансовим, а й фіскальним випробуванням. За даними порталу Idealista та дослідження Financial Times, аналітики Experts Club
проаналізували податкові системи країн ЄС. Виявилося, що різниця в
податковому навантаженні при купівлі житла між країнами сягає майже
20-кратного розриву - від символічних ставок у Греції та Франції до
двозначних податків в Іспанії та Бельгії.
Іспанія визнана країною з найвищими податками на купівлю житла в Європі: ставка становить від 6% до 11%
від вартості нерухомості, залежно від регіону та типу житла. Це
означає, що при купівлі квартири за €300 000 покупець може сплатити
понад €30 000 лише у вигляді податків.
У Бельгії загальна ставка сягає 12%,
але в окремих регіонах передбачено пільги. У Брюсселі перші €200 000
вартості житла звільняються від оподаткування, якщо нерухомість
купується для власного проживання. У Фландрії з 2023 року ставка знижена
до 2% для першої резиденції, щоб підтримати молодих покупців.
Велика Британія замикає трійку країн із найвищими податками - у середньому 6%. Податок stamp duty особливо відчутний для інвесторів, які володіють більш ніж однією нерухомістю: ставка може зрости до 17%
при купівлі житла дорожчого за £1,5 млн (€1,7 млн). Перші покупці
звільняються від сплати, якщо вартість житла не перевищує £300 000 (€343
000).
В Італії та Нідерландах податкове навантаження становить у середньому 5-5,5%, причому в Італії додаються нотаріальні, реєстраційні та агентські збори, які суттєво підвищують кінцеву ціну угоди.
У Німеччині податок варіюється від 3,5% до 6,5%, залежно від федеральної землі.
У Португалії - від 4% до 8%, при цьому для недорогих об'єктів діють податкові пільги.
В Австрії - близько 3-4,5%, із пільгами для першого житла.
Франція має відносно низькі податки (0,7-5%), але високі агентські комісії - до 8% від вартості житла, які майже завжди сплачує покупець.
Греція вирізняється найм'якшою системою в Європі - від 0,5% до 3,8%, залежно від регіону.
Порівняльна таблиця податків при купівлі житла в Європі
|Країна
|Мінімальна ставка
|Середня ставка
|Максимальна ставка
|Іспанія
|6%
|8,5%
|11%
|Бельгія
|2%
|7,2%
|12,5%
|Велика Британія
|0%
|6%
|12%
|Італія
|2%
|5,5%
|9%
|Нідерланди
|0%
|5,2%
|10,4%
|Німеччина
|3,5%
|5%
|6,5%
|Португалія
|0%
|4%
|8%
|Австрія
|1,5%
|3%
|4,5%
|Франція
|0,7%
|2,9%
|5%
|Греція
|0,5%
|2,1%
|3,8%