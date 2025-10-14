Аналіз податків при купівлі житла в Європі від Experts Club

Купівля нерухомості в Європі дедалі частіше стає не лише фінансовим, а й фіскальним випробуванням. За даними порталу Idealista та дослідження Financial Times, аналітики Experts Club проаналізували податкові системи країн ЄС. Виявилося, що різниця в податковому навантаженні при купівлі житла між країнами сягає майже 20-кратного розриву - від символічних ставок у Греції та Франції до двозначних податків в Іспанії та Бельгії.

Іспанія визнана країною з найвищими податками на купівлю житла в Європі: ставка становить від 6% до 11% від вартості нерухомості, залежно від регіону та типу житла. Це означає, що при купівлі квартири за €300 000 покупець може сплатити понад €30 000 лише у вигляді податків.

У Бельгії загальна ставка сягає 12%, але в окремих регіонах передбачено пільги. У Брюсселі перші €200 000 вартості житла звільняються від оподаткування, якщо нерухомість купується для власного проживання. У Фландрії з 2023 року ставка знижена до 2% для першої резиденції, щоб підтримати молодих покупців.

Велика Британія замикає трійку країн із найвищими податками - у середньому 6%. Податок stamp duty особливо відчутний для інвесторів, які володіють більш ніж однією нерухомістю: ставка може зрости до 17% при купівлі житла дорожчого за £1,5 млн (€1,7 млн). Перші покупці звільняються від сплати, якщо вартість житла не перевищує £300 000 (€343 000).

В Італії та Нідерландах податкове навантаження становить у середньому 5-5,5%, причому в Італії додаються нотаріальні, реєстраційні та агентські збори, які суттєво підвищують кінцеву ціну угоди.

У Німеччині податок варіюється від 3,5% до 6,5%, залежно від федеральної землі.

У Португалії - від 4% до 8%, при цьому для недорогих об'єктів діють податкові пільги.

В Австрії - близько 3-4,5%, із пільгами для першого житла.

Франція має відносно низькі податки (0,7-5%), але високі агентські комісії - до 8% від вартості житла, які майже завжди сплачує покупець.

Греція вирізняється найм'якшою системою в Європі - від 0,5% до 3,8%, залежно від регіону.

Порівняльна таблиця податків при купівлі житла в Європі

Країна Мінімальна ставка Середня ставка Максимальна ставка Іспанія 6% 8,5% 11% Бельгія 2% 7,2% 12,5% Велика Британія 0% 6% 12% Італія 2% 5,5% 9% Нідерланди 0% 5,2% 10,4% Німеччина 3,5% 5% 6,5% Португалія 0% 4% 8% Австрія 1,5% 3% 4,5% Франція 0,7% 2,9% 5% Греція 0,5% 2,1% 3,8%



