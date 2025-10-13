Авторизация

Трамп поки відмовився від ідеї про «Рив'єру» в секторі Гази

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що перед тим, як втілювати в життя його ідею щодо перетворення Гази на "Рив'єру Близького Сходу", "необхідно подбати про людей".

Заяву американського президента наводить телеканал NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Трамп, більша частина Гази була "зруйнована" і нагадує "місце знесення".

На запитання, чи планує він реалізувати свої плани з перетворення Гази на "Рив'єру Близького Сходу", Трамп відповів: "Я поки що не знаю щодо Рив'єри, тому що подивіться, що у вас є. Спочатку потрібно подбати про людей".

За його словами, процес розчищення зруйнованих будівель і завалів у Газі "почнеться, по суті, практично відразу".

"Я маю на увазі, що їм доведеться почати зі знесення великої кількості зруйнованих будівель, які ви бачите. Я маю на увазі, що це дуже зруйновано", - сказав він.

Трамп сказав, що йому було б цікаво самому відвідати Газу, додавши: "Я б хотів хоча б побувати там".

Він сказав, що вірить у "велике диво, яке станеться в найближчі десятиліття" в цьому анклаві.

Нагадаємо, взимку Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".

13 жовтня Трамп прибув до Ізраїлю на тлі того, як жителі країни стежать за процесом звільнення заручників з полону терористичного угруповання ХАМАС.

Станом на понеділок бойовики ХАМАС звільнили всіх 20 живих заручників, яких утримували в полоні понад два роки.
 

