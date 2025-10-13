Фінансові новини
- |
- 13.10.25
- |
- 14:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп поки відмовився від ідеї про «Рив'єру» в секторі Гази
14:06 13.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що перед тим, як втілювати в життя його ідею щодо перетворення Гази на "Рив'єру Близького Сходу", "необхідно подбати про людей".
Заяву американського президента наводить телеканал NBC News, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Трамп, більша частина Гази була "зруйнована" і нагадує "місце знесення".
На запитання, чи планує він реалізувати свої плани з перетворення Гази на "Рив'єру Близького Сходу", Трамп відповів: "Я поки що не знаю щодо Рив'єри, тому що подивіться, що у вас є. Спочатку потрібно подбати про людей".
За його словами, процес розчищення зруйнованих будівель і завалів у Газі "почнеться, по суті, практично відразу".
"Я маю на увазі, що їм доведеться почати зі знесення великої кількості зруйнованих будівель, які ви бачите. Я маю на увазі, що це дуже зруйновано", - сказав він.
Трамп сказав, що йому було б цікаво самому відвідати Газу, додавши: "Я б хотів хоча б побувати там".
Він сказав, що вірить у "велике диво, яке станеться в найближчі десятиліття" в цьому анклаві.
Нагадаємо, взимку Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".
13 жовтня Трамп прибув до Ізраїлю на тлі того, як жителі країни стежать за процесом звільнення заручників з полону терористичного угруповання ХАМАС.
Станом на понеділок бойовики ХАМАС звільнили всіх 20 живих заручників, яких утримували в полоні понад два роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
ТОП-НОВИНИ
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Судноплавство чекає «відчутний збій» через портову суперечку США й Китаю
|ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас
|Трамп поки відмовився від ідеї про «Рив'єру» в секторі Гази
|ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників
|Нетаньягу зустрівся із Трампом та подарував йому золотого голуба миру
|Російський «Сбєрбанк» почав тисячами звільняти IT-фахівців
|ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас
Бізнес
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів