Китай збільшив експорт по усьому світу окрім США
13:02 13.10.2025 |
Експорт Китаю до Сполучених Штатів у вересні впав на 27% порівняно з попереднім роком, незважаючи на те, що зростання світового експорту досягло шестимісячного максимуму.
Про це повідомляє Associated Press.
Дані митної служби, опубліковані в понеділок, показали, що світовий експорт Китаю зріс на 8,3% порівняно з минулим роком і склав 328,5 млрд доларів, перевищивши прогнози економістів. Це значно краще, ніж 4,4% річне зростання в серпні.
Імпорт зріс на 7,4% минулого місяця, що значно краще, ніж 1,3% зростання в серпні, хоча слабша внутрішня економіка та спад у секторі нерухомості продовжують тиснути на попит і споживання.
Водночас експорт Китаю до США падав шість місяців поспіль. У серпні він впав на 33%.
Експорт Китаю "продовжує демонструвати стійкість, зважаючи на низькі витрати та обмежений вибір альтернатив на світовому ринку, незважаючи на підвищення митних тарифів", - зазначив старший економіст Natixis Гарі Нг.
У вересні поставки КНР до Південно-Східної Азії зросли на 15,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Експорт до Латинської Америки та Африки зріс відповідно на 15% та 56%.
