У США висунули звинувачення в шахрайстві прокурорці, яка вела справу щодо махінацій Трампа

Федеральна прокуратура США висунула звинувачення генпрокурорці штату Нью-Йорк Летиції Джеймс, яка займалася махінаціями президента Дональда Трампа, - у банківському шахрайстві та наданні неправдивих даних фінансовим установам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The new York Times.

Справа проти Джеймс має багато спільного з цивільним позовом про шахрайство, який вона сама свого часу ініціювала щодо Трампа, однак масштаби звинувачень незрівнянно менші. За даними слідства, через нібито порушення умов іпотеки Джеймс могла отримати вигоду в розмірі 19 тис. доларів, тоді як у справі проти Трампа йшлося про мільйони.

В обвинувальному акті стверджується, що Джеймс придбала будинок у штаті Вірджинія у 2020 році й здала його в оренду, порушивши іпотечну угоду. Її звинувачують у банківському шахрайстві та в наданні неправдивих даних фінансовим установам.

За словами адвокатів Джеймс, вона «рішуче й категорично заперечує ці обвинувачення».

«Ми глибоко стурбовані тим, що ця справа зумовлена бажанням президента Трампа помститися. Коли президент може публічно вимагати висунення звинувачень - попри те, що кар'єрні юристи дійшли висновку, що підстав для цього немає, - це становить серйозну загрозу верховенству права», - йдеться в заяві захисту.

За інформацією NYT, кілька федеральних прокурорів раніше дійшли висновку, що докази проти Джеймс нікчемні, однак справу все одно було порушено. Її ініціювала прокурорка Ліндсі Галліґан - колишня особиста юристка Трампа, яка не має досвіду роботи в прокуратурі.

Як відомо, Джеймс має постати перед судом у Вірджинії 24 жовтня. У разі визнання вини Джеймс може загрожувати увʼязнення на десятки років.

Сама вона раніше вела гучну цивільну справу проти Трампа, звинувативши його у систематичному завищенні власних статків для отримання вигідних кредитів. Тоді суд першої інстанції визнав президента винним у шахрайстві, однак апеляційна інстанція нещодавно скасувала штраф у розмірі пів мільярда доларів, залишивши чинним лише основне рішення для подальшого розгляду в суді найвищої інстанції штату.

Після того процесу Трамп публічно обіцяв помститися генпрокурорці. Кілька тижнів тому він закликав Міністерство юстиції порушити проти неї кримінальну справу.