«Ой»: Трамп випадково опублікував повідомлення до генпрокурорки, у якому просив переслідувати його опонентів — NBC News

Президент США Дональд Трамп помилково опублікував у соцмережі Truth Social особисте повідомлення до генеральної прокурорки Пем Бонді, у якому просив її посилити кримінальне переслідування його опонентів.

Про це пише NBC News із посиланням на неназваного посадовця адміністрації.

За його словами, Трамп здивувався, коли дізнався, що насправді опублікував особисте повідомлення у своєму акаунті в Truth Social. Він лише сказав: «Ой», - і намагався «відмахнутися» від цього.

Пост Трампа з'явився в мережі ще 20 вересня. У ньому він звертався до генпрокурорки Пем Бонді на ім'я і скаржився на те, що «нічого не робиться» щодо його опонентів.

«Що там з Комі, Адамом "Хитруном" Шиффом, Летицією??? Вони всі винні до біса, але нічого не робиться. Ми не можемо більше зволікати, це вбиває нашу репутацію й довіру», - писав він.

Президент також обурювався, що йому двічі оголошували імпічмент і п'ять разів висували обвинувачення - «ЗА НІЩО. СПРАВЕДЛИВІСТЬ МАЄ ВІДБУТИСЯ, ЗАРАЗ!!!».

Як вказує NBC News, такий тиск Трампа на Бонді суперечить його попереднім заявам про те, що він не втручається в розслідування проти своїх опонентів або в рішення про висунення їм звинувачень.

Так, після висунення обвинувачень Комі Трамп запевняв журналістів у Білому домі, що «не має жодного стосунку до цієї справи».
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

