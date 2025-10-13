Фінансові новини
РФ запропонувала Сербії газовий контракт лише до кінця року. Вучич розчарований
10:44 13.10.2025 |
Президент Сербії Александар Вучич розчарований позицією Росії щодо газопостачання його країни. Про це Вучич сказав у інтерв'ю Informer.
"Нам запропонували контракт на газ до Нового року, і я сказав, що нас ця новина дуже розчаровує. Ми мали укласти угоду до травня. Чому до Нового року? Тому що вони хочуть сказати нам: якщо ви збираєтеся націоналізувати NIS або зробити щось ще, то ми можемо відключити газ 31 грудня", - розповів сербський президент.
За словами Вучича, такі кроки викликають стурбованість, хоча Сербія не планує націоналізувати нафтову компанію NIS.
Основні співвласники NIS - російська "Газпром нєфть" (44,85%) та влада Сербії (29,87%). Ще 11,3% акцій NIS належать АТ "Інтелідженс" (перебуває під управлінням ТОВ "Газпром капітал", де зосереджені, зокрема, фінансові вкладення групи Газпром).
Раніше в суботу Вучич анонсував зустріч із главою "Газпром нєфті" Олександром Дюковим та заступником міністра енергетики РФ Павлом Сорокіним, яка запланована на понеділок, 13 жовтня. Президент Сербії збирається озвучити на ній пропозиції, вигідні, за його словами, російській стороні.
Водночас він висловив сумнів у тому, що російська сторона прийме ці пропозиції.
Міністерка енергетики Дубравка Джедович-Ханданович сподівається, що під час зустрічі вдасться знайти рішення, яке відповідатиме інтересам Сербії.
"Ми хочемо діяти в межах міжнародного права та бути надійними партнерами для всіх інвесторів. Але, як ми чули вчора, керівництво компанії сподівається, що президент знайде якесь рішення на найвищому рівні. Однак навіть президент Сербії не має чарівної палички", - сказала міністерка.
