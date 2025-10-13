Авторизация

У Франції ультраправі і ультраліві вже готують вотум недовіри новому уряду

 

У Франції ультраправе "Національне об'єднання" і ультраліва "Нескорена Франція" вже оголосили про намір підготувати вотум недовіри новому уряду на чолі із Себастьєном Лекорню.

Про це повідомляє "Європейська правда".

12 жовтня після повторного призначення на посаду прем'єра Лекорню представив склад свого нового уряду.

Після цього депутатка від "Нескореної Франції" Матильда Пано порадила новим міністрам "не розпаковувати свої речі".

"Уряд Лекорню. 2: Макронія стає дедалі більш ізольованою та в'янучою. Порада новачкам: не розпаковуйте свої речі занадто швидко. Наближається вотум недовіри. А за нею піде відхід Макрона", - написала вона в Х.

Крім того, неформальна лідерка "Нацоб'єднання" Марін Ле Пен також оголосила, що новому уряду буде оголошено вотум недовіри.

"Як ми вже говорили протягом декількох днів, уряду оголосять вотум недовіри з боку "Національного об'єднання" та наших союзників з UDR. Завтра ми подамо пропозицію про висловлення йому недовіри", - написала вона у своєму Х.

Ле Пен переконана, що президент Емманюель Макрон має "якнайшвидше оголосити про розпуск Національних зборів, щоб французький народ міг висловити свою думку і обрати нову більшість для змін, яку, безсумнівно, очолить Жордан Барделла".

Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем'єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку. Пояснюючи своє рішення, Лекорню заявив, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".

Пізно ввечері 10 жовтня Макрон після тривалих консультацій з головними політичними силами перепризначив Лекорню на посаду прем'єр-міністра.

Після перепризначення він заявив, що зробить усе можливе, щоб покласти край політичній кризі.
ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

