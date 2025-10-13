Фінансові новини
13.10.25
- 12:39
- RSS
- мапа сайту
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Лекорню пояснив, чому погодився на перепризначення прем'єром Франції
10:18 13.10.2025
Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню в суботу пояснив своє несподіване повторне призначення президентом Франції Емманюелем Макроном, всього через кілька днів після оголошення про відставку.
Заяву Лекорню наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".
Лекорню вступив на посаду прем'єр-міністра лише чотири тижні тому, але в понеділок подав у відставку на тлі напруженості в уряді, що занурило Францію у ще глибшу політичну кризу.
Однак у п'ятницю було підтверджено його повернення на посаду глави уряду Франції.
"У мене немає інших амбіцій, окрім як вивести нас із цієї ситуації, яка об'єктивно дуже складна для всіх", - сказав Лекорню.
За його словами, він ставить перед собою "чітке завдання", маючи на увазі термін подання бюджету.
Згідно з французькою конституцією, новий бюджет на наступний рік має бути представлений прем'єр-міністром у парламенті не пізніше понеділка.
"І тоді або політичні сили допоможуть мені в цьому, і ми будемо працювати разом, або ні", - сказав Лекорню.
Тепер Лекорню необхідно швидко сформувати кабінет міністрів протягом вихідних і він натякнув, що може звернутися до лівих.
Пізно ввечері 10 жовтня Макрон після тривалих консультацій з головними політичними силами перепризначив Лекорню на посаду прем'єр-міністра.
Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем'єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку. Пояснюючи своє рішення, Лекорню заявив, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".
