Дефіцит бензину відчули понад половина регіонів Росії - ЗМІ

 

Не менше 57 регіонів Росії, тобто понад половину, зіткнулися з перебоями в постачанні палива після українських ударів по російських НПЗ.

Про це пише ВВС, посилаючись на власні розрахунки.

Переважно проблеми спостерігалися на незалежних автозаправках.

Видання враховувало всі випадки, про які повідомлялося з серпня, навіть якщо на цей час ситуація на місцях стабілізувалася.

Як пише The Moscow Times, атаки торкнулися кожного третього нафтопереробного заводу Росії.

У серпні було зафіксовано не менше 14 атак, у вересні - вісім, а за перші десять днів жовтня - ще чотири.

Згідно з даними Reuters, Bloomberg і S& P Global Commodity Insights, щонайменше десять підприємств, включаючи експортноорієнтовані, були частково або повністю зупинені в серпні-вересні.

За підрахунками ВВС, з січня українські дрони атакували 21 з 38 найбільших НПЗ країни, що на 48% перевищує показник за весь 2024 рік.

За матеріалами: БізнесЦензор
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

