Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай закликав США відмовитися від погроз щодо мит і продовжити переговори

 

Китай закликав США припинити погрожувати йому підвищенням мит і заохочує Вашингтон до подальших переговорів для укладення торговельної угоди, реагуючи на останні кроки президента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", пише агентство Bloomberg.

Китайське міністерство торгівлі заявило у неділю, що нещодавні торговельні контрзаходи Китаю щодо питань, пов'язаних із США, були необхідними оборонними діями.

У заяві сказано, що Пекін вживатиме відповідних заходів для захисту своїх прав, якщо США продовжуватимуть свої дії.

"Погрози високими митами на кожному кроці - це не правильний спосіб налагодити відносини з Китаєм. Китай закликає США якомога швидше виправити свої неправильні дії", - йдеться у заяві міністерства.

У п'ятницю Трамп оголосив про додатковий 100-відсотковий тариф на товари з Китаю з 1 листопада.

Також Трамп пригрозив Китаю введенням експортного контролю на деталі літаків Boeing.

Це відбулося через кілька годин після того, як Трамп погрожував скасувати майбутню зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, оскільки Китай ввів нові портові збори для американських суден, розпочав антимонопольне розслідування щодо Qualcomm і оголосив про нові обмеження на експорт критично важливих матеріалів.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес