- 13.10.25
- 12:38
Китай закликав США відмовитися від погроз щодо мит і продовжити переговори
07:42 13.10.2025 |
Китай закликав США припинити погрожувати йому підвищенням мит і заохочує Вашингтон до подальших переговорів для укладення торговельної угоди, реагуючи на останні кроки президента Дональда Трампа.
Про це, як пише "Європейська правда", пише агентство Bloomberg.
Китайське міністерство торгівлі заявило у неділю, що нещодавні торговельні контрзаходи Китаю щодо питань, пов'язаних із США, були необхідними оборонними діями.
У заяві сказано, що Пекін вживатиме відповідних заходів для захисту своїх прав, якщо США продовжуватимуть свої дії.
"Погрози високими митами на кожному кроці - це не правильний спосіб налагодити відносини з Китаєм. Китай закликає США якомога швидше виправити свої неправильні дії", - йдеться у заяві міністерства.
У п'ятницю Трамп оголосив про додатковий 100-відсотковий тариф на товари з Китаю з 1 листопада.
Також Трамп пригрозив Китаю введенням експортного контролю на деталі літаків Boeing.
Це відбулося через кілька годин після того, як Трамп погрожував скасувати майбутню зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, оскільки Китай ввів нові портові збори для американських суден, розпочав антимонопольне розслідування щодо Qualcomm і оголосив про нові обмеження на експорт критично важливих матеріалів.
