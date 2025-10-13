Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп погрожує Китаю експортним контролем на деталі Boeing

 

Сполучені Штати Америки можуть ввести експортний контроль на деталі літаків Boeing у рамках відповіді на обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів, заявив президент Дональд Трамп.

"У нас є багато речей, серед яких важливе місце займають літаки. Вони (Китай) мають багато літаків Boeing і потребують запчастин та багато іншого", - цитує Reuters слова Трампа журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання, на які товари США можуть накласти експортний контроль.

Пекін залежний від західних авіалайнерів

Китай значною мірою залежний від західних авіалайнерів, хоча намагається поступово це скоротити. За даними авіаційної аналітичної агенції Cirium, китайські авіакомпанії уже мають замовлення щонайменше на 222 американські літаки Boeing. У країні експлуатується 1855 таких лайнерів. За інформацією Bloomberg від серпня, американський авіабудівник веде переговори про продаж Китаю ще до 500 літаків. Європейський конкурент Boeing, Airbus, має лише 185 замовлень від китайських клієнтів, згідно з Cirium.

Китай намагається запустити власну промисловість комерційних літаків, в основному за рахунок авіалайнерів COMAC C919. Як зазначає Reuters, експортний контроль США на західні комплектуючі вже значно уповільнив таке виробництво. Станом на вересень було випущено лише п'ять з 32 таких літаків, які китайські замовники очікували отримати цього року.

США запроваджують нові 100% мита на товари з КНР

10 жовтня Трамп оголосив, що запроваджує з 1 листопада додаткові 100-відсоткові мита на весь імпорт з Китаю. Крім того, будуть запроваджені обмеження на експорт усього критично важливого програмного забезпечення.

Причиною нових мит американський президент назвав те, що Китай "зайняв вкрай агресивну позицію у сфері торгівлі". За його словами, влада КНР попередила інші держави, що з 1 листопада вводить експортні обмеження практично на всю продукцію, що виробляється в Китаї. "Це торкається всіх країн без винятку... Це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі", - написав президент США платформі Truth Social.

9 жовтня Китай посилив контроль за експортом рідкісноземельних металів, що мають ключове значення для різних високотехнологічних галузей.

Офіційні Пекін і Вашингтон неодноразово вводили взаємні мита. У серпні дві найбільші економіки світу домовилися про паузу в торговельному конфлікті, яка мала закінчитися 10 листопада.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Китай
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

