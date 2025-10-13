Трамп пригрозив Китаю додатковим 100% митом з 1 листопада. Ринки відреагували падінням

Волл-стріт в п'ятницю продемонструвала падіння після того, як президент США Дональд Трамп посилив торговельний конфлікт з Китаєм після того, як Пекін посилив обмеження на рідкісноземельні метали.

Пізно в п'ятницю, після офіційної торгової сесії на Волл-стріт, Трамп заявив, що введе додаткові 100% мита на імпорт з Китаю, а також експортний контроль на критично важливе програмне забезпечення, вироблене в США. Ця заява спричинила падіння акцій великих технологічних компаній.

Акції Nvidia, Tesla, Amazon і Advanced Micro Devices впали більш ніж на 2% після закриття біржі.

Ці втрати додалися до вже значного падіння під час п'ятничної торгової сесії після того, як Трамп попередив у дописі на Truth Social раніше того ж дня, що він розглядає можливість «масового» підвищення мита на китайський імпорт і заявив, що немає причин зустрічатися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном через два тижні, як планувалося, додавши, що розглядаються «багато інших контрзаходів».

Останній крок Трампа проти Китаю шокував ринки і загрожує подальшим погіршенням і без того напружених відносин між двома найбільшими економіками світу.

Всі три основні індекси акцій США різко впали під час п'ятничної сесії, а після закриття торгів акції продовжили падіння.

Індекси S&P 500 і Nasdaq зазнали найбільшого одноденного падіння з 10 квітня. За тиждень індекс S&P 500 зафіксував найбільше падіння з травня, а індекс Nasdaq з п'ятниці по п'ятницю продемонстрував найрізкіше падіння з квітня.

"Друга за величиною економіка та найбільша економіка знову сперечаються, і ми спостерігаємо менталітет «спочатку продай, потім задавай питання», щоб закінчити тиждень», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі. «Пост президента Трампа дійсно з'явився з нізвідки, що відкрило двері для екстремальної волатильності».

«І важливо пам'ятати, що ми давно не мали такого рівня волатильності», - додав Детрік. «Можна сказати, що в жовтні ми очікували на деякі несподіванки».

Непередбачувана торговельна політика Трампа колотить ринки з 2 квітня, коли він оголосив про введення мит у «День визволення», а також через постійні переговори про торгівлю, що спричинили турбулентність у всіх класах активів.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 878,82 пункти, або 1,90 %, до 45 479,60, S&P 500 втратив 182,60 пункти, або 2,71%, до 6552,51, а Nasdaq Composite втратив 820,20 пункти, або 3,56%, до 22 204,43.

Індекс напівпровідників Філадельфійської фондової біржі впав на 6,3% після оголошення Трампа.

Китай виробляє понад 90% світового обсягу перероблених рідкісноземельних металів і рідкісноземельних магнітів, які мають вирішальне значення для виробництва різних товарів, від електромобілів і авіаційних двигунів до військових радарів.

Ескалація торговельної війни між двома найбільшими світовими економіками може спричинити серйозні порушення в ланцюгах поставок, особливо в технологічній, електромобільній та оборонній галузях.

Індекс волатильності CBOE, який вважається відображенням ринкової тривоги, досяг найвищого рівня закриття з 19 червня.

Акції китайських компаній, що котируються на біржах США, різко впали: акції таких гігантів, як Alibaba Group Holding, JD.com Inc і PDD Holdings, подешевшали на 5,3-8,5%.

Акції Qualcomm впали на 7,3% після того, як китайський регулятор ринку заявив, що країна розпочала антимонопольне розслідування щодо виробника напівпровідників у зв'язку з його придбанням ізраїльської компанії Autotalks.

Уряд США перебував на 10-му дні закриття, оскільки тупикова ситуація в Конгресі поки що не дає жодних ознак прогресу або серйозних переговорів. Це призвело до відсутності даних, а офіційні економічні показники уряду на даний момент відкладені.

Проте дані з незалежних джерел продовжують надходити без змін. Університет Мічигану опублікував попередні дані про споживчі настрої в жовтні, які залишаються на історично низькому рівні, оскільки високі ціни та погіршення перспектив зайнятості залишаються головними причинами занепокоєння споживачів.

За відсутності офіційних даних інвестори звертають увагу на Федеральний резерв США в пошуках підказок щодо зниження процентних ставок у найближчому майбутньому.

Голова ФРС Крістофер Уоллер заявив, що, хоча дані про зайнятість у приватному секторі продовжують свідчити про слабкість ринку праці, центральний банк повинен діяти обережно при зниженні цільової ставки ФРС, оцінюючи стан економіки.

Президент ФРС Сент-Луїса Альберто Мусалем підтримав цю думку, заявивши, що чергове зниження ставки може бути виправданим як запобіжний захід на випадок ослаблення ринку праці. «Я вважаю, що ми повинні діяти обережно», перш ніж монетарна політика стане занадто м'якою, сказав він.

Низка великих фінансових компаній, включаючи JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup і Wells Fargo, опублікує квартальні результати у вівторок, що ознаменує неофіційний початок сезону звітності за третій квартал.

За даними LSEG, аналітики зараз очікують, що загальний приріст прибутку S&P 500 у третьому кварталі складе 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, у порівнянні з річним приростом 13,8% у минулому кварталі та 9,1% у третьому кварталі 2024 року.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 4,36 до 1. На NYSE було зафіксовано 215 нових максимумів і 167 нових мінімумів.

На Nasdaq 799 акцій подорожчали, а 3936 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 4,93 до 1.

S&P 500 зафіксував 18 нових 52-тижневих максимумів і 19 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 102 нових максимуми і 145 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 24,26 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,15 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.