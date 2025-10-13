Наслідки атак українських дронів: Зростання цін на бензин у Росії встановило 14-річний рекорд





У Росії за вересень цього року середні роздрібні ціни на бензин зросли на 2,58% (максимально з 2018 року), а в річному вираженні зростання цінників на АЗС досягло 12,73% і стало рекордним за останні 14 років.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Росстату.

Ціновий "шок" на ринку бензину перевищив значення всіх паливних криз останніх років: 9,84% у вересні 2023 року, 12,3% у червні 2018 року. Востаннє бензин дорожчав швидше в грудні 2011 року: на 14,92% рік до року.

За словами аналітика Freedom Finance Global Владіміра Чернова, паливо, що дорожчає, створює загрозу прискорення загальної інфляції інфляції.

"Подорожчання палива неминуче підвищує витрати в сільському господарстві, транспорті та логістиці, трансформуючись у зростання цін на продукти та товари першої необхідності", - сказав він.

У жовтні бензинова інфляція знову прискорилася: за тиждень, що завершився 6 жовтня, середні ціни на АЗС підскочили на 0,85%. Для порівняння: у перші три тижні вересня бензин дорожчав на 0,45-0,62% за тиждень, а на останній - на 0,8%.

Роздрібні ціни зростають слідом за оптовими, які з початку року підскочили на 40-50%, а у серпні та вересні не менше 10 разів переписували історичні максимуми.

Через удари по НПЗ у Росії виник дефіцит бензину обсягом 20% внутрішнього споживання.

У серпні простій первинних потужностей російських нафтозаводів досягав 23% і став рекордним в історії, а у вересні виріс ще більше.

У жовтні обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 4,86 ​​млн барелів на добу - майже на 10% порівняно з липнем, і стали найнижчими за останні п'ять років.

Як повідомлялося, експорт бензину з Білорусі в Росію залізницею у вересні зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем, оскільки РФ намагалася вирішити проблему дефіциту палива, спричиненого українськими атаками на її нафтопереробні заводи.

До того повідомлялося, що другий за потужністю НПЗ у Росії втратив 40% потужностей після ударів українських дронів.

За підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тис. тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тис. тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

На початку жовтня міністр енергетики РФ Сергєй Цивільов заявив, що проблему з перебоями поставок палива в Росії планують усунути не раніше кінця жовтня 2025 року.

Раніше стало відомо, що удари українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів у Росії, дефіцит пального на внутрішньому ринку сягає 20% споживання.

Перед тим повідомлялося, що російська влада готується почати закупівлі бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії ударів українських ударів по нафтопереробних заводах РФ.

Окрім того, Росія може почати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах.

30 вересня уряд РФ продовжив запроваджену раніше тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину за межі країни до кінця року.

Перед тим віцепрем'єр РФ Александр Новак визнав, що у Росії виник дефіцит пального на роздрібному ринку.

При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.