Фінансові новини
- |
- 10.10.25
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп подякував Путіну, який полестив йому за «миротворчість»
23:31 10.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп вирішив подякувати правителю Росії Владіміру Путіну, який у своїй промові похвалив його миротворчі зусилля.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Трамп у своїй мережі Truth Social поширив відеофрагмент з російських ресурсів із промовою очільника Кремля, де той відгукується про президента США як того, хто "вирішує складні проблеми, кризи, що тривали десятиліттями".
У фрагменті Путін коментував присудження Нобелівської премії миру, яка не дісталася Дональду Трампу, та заявив, що її у минулому іноді присуджували незаслужено, тож "авторитет премії значною мірою втрачений".
"Заслуговує чи ні на Нобелівську премію президент США - я не знаю, але він справді багато робить для того, щоб вирішити складні кризи, що тягнуться роками, а то й десятиріччями... Щодо кризи на Україні він щиро прагне цього. Щось вдалось, щось ні, може нам ще багато вдасться зробити на основі домовленостей, обговорень в Анкориджі", - сказав очільник Кремля.
Він додав, що якщо Трампу "вдасться довести до кінця те, чого Дональд прагне на Близькому сході, це буде історична подія".
Трамп прокоментував ці заяви словами "Подяка президенту Путіну!".
Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.
Як відомо, Трамп неодноразово висловлював розчарування діями очільника Кремля з того часу, коли відбулась їхня зустріч на Алясці, та змінив риторику щодо України.
У Міністерстві закордонних справ України заявили про те, що наразі триває детальна і активна дискусія зі США щодо можливості надання Україні ракет Tomahawk. Правитель РФ стримано прокоментував такий сценарій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного
|Україна до кінця року отримає ще €8,4 мільярда за механізмом ERA - Домбровскіс
|Президент Фінляндії зателефонував Зеленському після зустрічі з Трампом
|«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британія, Німеччина і Франція домовились просувати «репараційну позику» для України
|Трамп подякував Путіну, який полестив йому за «миротворчість»
|Трамп погрожує Китаю новими митами через рідкісноземельні мінерали
|Reuters: санкції США проти Ірану створили проблеми китайській Sinopec
|Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного
|Україна до кінця року отримає ще €8,4 мільярда за механізмом ERA - Домбровскіс
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю
Бізнес
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп