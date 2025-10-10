Авторизация

Трамп подякував Путіну, який полестив йому за «миротворчість»

 

Президент США Дональд Трамп вирішив подякувати правителю Росії Владіміру Путіну, який у своїй промові похвалив його миротворчі зусилля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп у своїй мережі Truth Social поширив відеофрагмент з російських ресурсів із промовою очільника Кремля, де той відгукується про президента США як того, хто "вирішує складні проблеми, кризи, що тривали десятиліттями".

У фрагменті Путін коментував присудження Нобелівської премії миру, яка не дісталася Дональду Трампу, та заявив, що її у минулому іноді присуджували незаслужено, тож "авторитет премії значною мірою втрачений".

"Заслуговує чи ні на Нобелівську премію президент США - я не знаю, але він справді багато робить для того, щоб вирішити складні кризи, що тягнуться роками, а то й десятиріччями... Щодо кризи на Україні він щиро прагне цього. Щось вдалось, щось ні, може нам ще багато вдасться зробити на основі домовленостей, обговорень в Анкориджі", - сказав очільник Кремля.

Він додав, що якщо Трампу "вдасться довести до кінця те, чого Дональд прагне на Близькому сході, це буде історична подія".

Трамп прокоментував ці заяви словами "Подяка президенту Путіну!".

Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Як відомо, Трамп неодноразово висловлював розчарування діями очільника Кремля з того часу, коли відбулась їхня зустріч на Алясці, та змінив риторику щодо України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про те, що наразі триває детальна і активна дискусія зі США щодо можливості надання Україні ракет Tomahawk. Правитель РФ стримано прокоментував такий сценарій.
Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,17 0,41 41,7100  0,17 0,41
EUR 48,2300  0,09 0,19 48,2700  0,09 0,19

