Reuters: санкції США проти Ірану створили проблеми китайській Sinopec
23:10 10.10.2025 |
Американські санкції проти іранської нафти, запроваджені 9 жовтня, створили проблеми для китайського нафтопереробного гіганта Sinopec. Під удар потрапив термінал, який обробляє п'яту частину імпорту сирої нафти цієї компанії, повідомляє Reuters.
Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку компанію Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd, якою наполовину володіє логістичний підрозділ Sinopec. Під обмеження також потрапили судна, що перевозять іранську нафту та скраплений газ, а також незалежний китайський нафтопереробний завод.
Термінал Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd у місті Жичжао має три причали, здатні приймати танкери-гіганти для перевезення сирої нафти. За словами компанії Vortexa, яка відстежує рух танкерів, і двох керівників галузі, більшу частину нафти через термінал обробляє саме Sinopec.
Минулого року державна компанія імпортувала через термінал Rizhao Shihua близько 804 000 барелів нафти на добу - це 20% від загального обсягу імпорту, свідчать дані Vortexa.
"Порівняно з попереднім раундом санкцій щодо китайських терміналів вплив може бути більшим", - зазначив Семюел Конг, старший аналітик FGE. За його оцінками, лише 10-20% нафти, імпортованої в Жичжао, надходить із джерел під санкціями.
"Найближчим часом ми можемо спостерігати перебої зі скиданням нафти навколо Жичжао. Судна, що перевозять несанкціоновані бочки, шукатимуть альтернативні порти в Шаньдуні для розвантаження", - пояснив експерт.
Щоб уникнути використання заблокованого термінала, Sinopec доведеться переспрямовувати постачання на інші об'єкти. Передусім це стосується постачання щонайменше двох великих дочірніх нафтопереробних заводів - Sinopec Luoyang Petrochemical у провінції Хенань і Sinopec Yangzi Petrochemical у провінції Цзянсу.
