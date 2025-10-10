Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: санкції США проти Ірану створили проблеми китайській Sinopec

 

Американські санкції проти іранської нафти, запроваджені 9 жовтня, створили проблеми для китайського нафтопереробного гіганта Sinopec. Під удар потрапив термінал, який обробляє п'яту частину імпорту сирої нафти цієї компанії, повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку компанію Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd, якою наполовину володіє логістичний підрозділ Sinopec. Під обмеження також потрапили судна, що перевозять іранську нафту та скраплений газ, а також незалежний китайський нафтопереробний завод.

Термінал Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd у місті Жичжао має три причали, здатні приймати танкери-гіганти для перевезення сирої нафти. За словами компанії Vortexa, яка відстежує рух танкерів, і двох керівників галузі, більшу частину нафти через термінал обробляє саме Sinopec.

Минулого року державна компанія імпортувала через термінал Rizhao Shihua близько 804 000 барелів нафти на добу - це 20% від загального обсягу імпорту, свідчать дані Vortexa.

"Порівняно з попереднім раундом санкцій щодо китайських терміналів вплив може бути більшим", - зазначив Семюел Конг, старший аналітик FGE. За його оцінками, лише 10-20% нафти, імпортованої в Жичжао, надходить із джерел під санкціями.

"Найближчим часом ми можемо спостерігати перебої зі скиданням нафти навколо Жичжао. Судна, що перевозять несанкціоновані бочки, шукатимуть альтернативні порти в Шаньдуні для розвантаження", - пояснив експерт.

Щоб уникнути використання заблокованого термінала, Sinopec доведеться переспрямовувати постачання на інші об'єкти. Передусім це стосується постачання щонайменше двох великих дочірніх нафтопереробних заводів - Sinopec Luoyang Petrochemical у провінції Хенань і Sinopec Yangzi Petrochemical у провінції Цзянсу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,17 0,41 41,7100  0,17 0,41
EUR 48,2300  0,09 0,19 48,2700  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес