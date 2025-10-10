Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ЄС з 12 жовтня починає працювати нова система в'їзду

 

З 12 жовтня в ЄС розпочне роботу нова цифрова система управління в'їздом/виїздом на кордонах (EES).

Про це повідомляє "Європейська правда".

EES має на меті підвищити ефективність та результативність контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Нова система стосуватиметься і громадян України.

Система в цифровому вигляді реєструватиме в'їзди та виїзди, дані з паспорта, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не є членами ЄС, які подорожують з метою короткострокового перебування в державі-члені ЄС.

Тим часом видання Financial Times зазначає, що європейські аеропорти та прикордонні переходи готуються до можливих перевантажень у день запуску EES.

Порти, аеропорти та залізничні вокзали мали встановити обладнання для проведення перевірок, яке дозволить перевіряти інформацію про імміграційний статус людей та автоматично ідентифікувати тих, хто прострочив візу або дозволений термін перебування.

"Ми будемо знати, хто, коли і де в'їжджає до ЄС. Це цифрова основа нашого нового підходу до управління кордонами", - сказав єврокомісар з внутрішніх справ Магнус Бруннер.

Впровадження системи неодноразово відкладалося через побоювання, що комп'ютерні системи не готові і що це спричинить перебої в подорожах.

Країни ЄС зрештою вирішили впроваджувати її поетапно, що означає, що вона повністю функціонуватиме з 10 квітня 2026 року.

"Впровадження цієї великомасштабної ІТ-системи в 27 державах-членах є складним і вимогливим завданням, але ми до нього готові", - сказав Бруннер.

Перевірки не стосуватимуться осіб, які мають дозвіл на проживання в ЄС або довгострокові візи.

Спочатку країни почнуть впроваджувати перевірки лише на певних прикордонних переходах або для певних категорій осіб.

Наприклад, Нідерланди почнуть з портів Іймуйден і Емсхавен, а в аеропорту Схіпхол в Амстердамі перевірки впровадять лише 3 листопада.

У Німеччині біометричні перевірки почнуться в неділю в аеропорту Дюссельдорфа, потім в аеропортах Франкфурта і Мюнхена, а потім - в морських портах та інших пунктах перетину кордону.

Нагадаємо, 8 липня депутати Європарламенту 572 голосами "за" підтримали поступове впровадження Entry/Exit System.

18 липня Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить поступово, протягом шести місяців, запустити нову цифрову систему управління в'їздом/виїздом на кордонах (EES), запровадження якої обговорювалось і готувалось вже тривалий час.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,06 0,14 41,5953  0,06 0,13
EUR 48,1500  0,01 0,02 48,1850  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес