В ЄС з 12 жовтня починає працювати нова система в'їзду
16:06 10.10.2025 |
З 12 жовтня в ЄС розпочне роботу нова цифрова система управління в'їздом/виїздом на кордонах (EES).
Про це повідомляє "Європейська правда".
EES має на меті підвищити ефективність та результативність контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Нова система стосуватиметься і громадян України.
Система в цифровому вигляді реєструватиме в'їзди та виїзди, дані з паспорта, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не є членами ЄС, які подорожують з метою короткострокового перебування в державі-члені ЄС.
Тим часом видання Financial Times зазначає, що європейські аеропорти та прикордонні переходи готуються до можливих перевантажень у день запуску EES.
Порти, аеропорти та залізничні вокзали мали встановити обладнання для проведення перевірок, яке дозволить перевіряти інформацію про імміграційний статус людей та автоматично ідентифікувати тих, хто прострочив візу або дозволений термін перебування.
"Ми будемо знати, хто, коли і де в'їжджає до ЄС. Це цифрова основа нашого нового підходу до управління кордонами", - сказав єврокомісар з внутрішніх справ Магнус Бруннер.
Впровадження системи неодноразово відкладалося через побоювання, що комп'ютерні системи не готові і що це спричинить перебої в подорожах.
Країни ЄС зрештою вирішили впроваджувати її поетапно, що означає, що вона повністю функціонуватиме з 10 квітня 2026 року.
"Впровадження цієї великомасштабної ІТ-системи в 27 державах-членах є складним і вимогливим завданням, але ми до нього готові", - сказав Бруннер.
Перевірки не стосуватимуться осіб, які мають дозвіл на проживання в ЄС або довгострокові візи.
Спочатку країни почнуть впроваджувати перевірки лише на певних прикордонних переходах або для певних категорій осіб.
Наприклад, Нідерланди почнуть з портів Іймуйден і Емсхавен, а в аеропорту Схіпхол в Амстердамі перевірки впровадять лише 3 листопада.
У Німеччині біометричні перевірки почнуться в неділю в аеропорту Дюссельдорфа, потім в аеропортах Франкфурта і Мюнхена, а потім - в морських портах та інших пунктах перетину кордону.
Нагадаємо, 8 липня депутати Європарламенту 572 голосами "за" підтримали поступове впровадження Entry/Exit System.
18 липня Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить поступово, протягом шести місяців, запустити нову цифрову систему управління в'їздом/виїздом на кордонах (EES), запровадження якої обговорювалось і готувалось вже тривалий час.
